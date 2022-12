Cuando en 1928 el escritor británico David Herbert Lawrence publicó su novela El amante de Lady Chatterley no podía prever la trascendencia que tendría casi un siglo después. Lo que sí se pudo imaginar es que su obra sería polémica, al menos en su propia época, pues entre sus páginas se describían escenas de lo más explícitas de relaciones sexuales. Hoy, 94 años después, tras dos adaptaciones en 2007 y 2015, la historia concebida por D.H. Lawrence da el salto a las plataformas en el último estreno de Netflix.

Desde el viernes 2 de diciembre podemos ver la cinta original de Netflix El amante de Lady Chatterley en su versión dirigida por Laure de Clermont-Tonnerre y con guion adaptado por David Magee. En ella descubrimos una historia rompedora en que una mujer decide saltarse las convenciones de su tiempo cuando se desenamora de su marido y comienza una tórrida aventura con un hombre que trabaja en su finca inglesa.

El amante de Lady Chatterley: sinopsis y reparto de la película de Netflix

Connie Reid (Emma Corrin) parecía tener asegurada una vida de riqueza y privilegio tras casarse con sir Clifford Chatterley (Matthew Duckett) y asumir el título de lady Chatterley, pero cuando su esposo regresa de la Primera Guerra Mundial con lesiones que le impiden caminar, su idílica unión se empieza a convertir en una prisión. Es entonces cuando Connie conoce a Oliver Mellors (Jack O’Connell), el guarda de coto de la propiedad de la familia Chatterley, y sus encuentros amorosos culminan en su despertar sensual y sexual. A medida que el romance se vuelve la comidilla de los lugareños, Connie se enfrenta a una decisión que podrá cambiarle la vida: seguir a su corazón, o regresar con Clifford y cumplir con las expectativas que la sociedad eduardiana le impone.

Emma Corrin (Diana de Gales en The Crown) lidera el reparto como la protagonista de este intrincado triángulo amoroso que completan Matthew Duckett (Una confesión) y Jack O’Connell (La sangre helada), Les acompañan en pantalla Faye Marsay (Juego de tronos, Andor) como Hilda, Ella Hunt (Dickinson) en el papel de Mrs. Flint, Joely Richardson (Sandman) interpretando a Mrs. Bolton, Marianne McIvor (Screw), Sandra Huggett (La casa de las miniaturas), Nicholas Bishop (Industry), Eugene O'Hare (Outlander) y Ellie Piercy (Sister Boniface Mysteries).