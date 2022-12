Con el mes de diciembre arrancado de pleno ya no hay excusas, vivimos en una constante preparación de la Navidad. Entre las comidas de empresa, las funciones del colegio de los niños, las compras de regalos y materia prima para los menús y la propia rutina se nos acumulan planes que hacen que valoremos especialmente los ratos de descanso en el calor del hogar. Por eso, para no perder espíritu navideño pero poder pasar un rato de desconexión, nos propone un nuevo título de lo más festivo para estas fechas, ¿Tus navidades o las mías?

En ella recuperamos uno de los mayores estereotipos de la clásica comedia romántica de estas fechas: tener un gesto bonito de verdadero amor por Navidad. Pero... ¿qué pasaría si, en lugar de ser el desenlace de la película, fuese el detonante de la trama? Eso es lo que les pasa a James y Hayley, una joven pareja que asume que va a tener que pasar las fiestas separados. Pero en un arrebato de espontaneidad, los dos piensan a la vez en tener un bonito detalle con el otro. La cuestión es que todo acaba en una desastrosa confusión y se verán obligados a vivir una Navidad familiar, pero no la que imaginaban. Literalmente, tendrán que pasar estas fechas en la casa del otro sin sus parejas. ¿Qué puede salir mal?

¿Tus navidades o las mías?: sinopsis y reparto de la película de Amazon Prime Video

Es la víspera de Nochebuena, Hayley (Cora Kirk) y James (Asa Butterfield) se despiden en la estación de Marlyebone. En el último momento ambos deciden darle una sorpresa al otro e intercambian sus trenes. La nieve comienza a caer en forma gran nevada lo que provoca que cada uno quede atrapado con la familia del otro durante toda la Navidad. ¿Sobrevivirá su amor cuando sus mayores secretos comiencen a salir a la luz?

Asa Butterfield, uno de esos niños prodigio de Hollywood que ha pasado por varias producciones memorables en su infancia como La invención de Hugo, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares o El niño del pijama de rayas, es hoy el entrañable, despistado y un tanto desastroso joven protagonista de Sex Education, Otis. Precisamente, tras bordar esa interpretación de adolescente inseguro con atisbos de verdadera madurez y sabiduría, resulta fácil imaginarle en un embrollo tan espontáneo como el que propone ¿Tus navidades o las mías? Aunque es cierto que su magnetismo es prácticamente el sustento del filme, no trabaja solo. Junto a él, en la situación equivalente, pero con la familia contraria se encuentra Cora Kirk (Los asesinatos de Midsomer). Completan el reparto David Bradley, Angela Griffin, Natalie Gumede, Ram John Holder, Lucien Laviscount, Daniel Mays, Harriet Walter y Julia Westcott-Hutton.