Aún nos quedan algunas semanas y ya tenemos la vista puesta en las Navidades. Es inevitable que, en cuanto acaba Halloween, pensemos en que toca recopilar regalos, configurar menús, recuperar las decoraciones y, cómo no, comenzar la temporada de películas y series navideñas. Esa tarea cada año es más fácil gracias a las plataformas, que preparan con mucho tiempo la temporada navideña con estrenos de esta temática. Netflix, como suele ocurrir, va a la cabeza, y durante el mes de noviembre ya está lanzando varias películas como el regreso de Lindsay Lohan en Navidad de golpe o su último estreno, Navidad contigo.



Desde el jueves 17 de noviembre podemos conocer la historia de Angelina, una estrella del pop que busca inspiración para una canción navideña si quiere mantener una buena relación con su sello discográfico. La cuestión es que, en su búsqueda, se topa con la publicación en redes de una adolescente llamada Cristina Torres, en que versiona con gran delicadeza una de sus canciones. En ese vídeo la joven revela que su deseo de cumpleaños sería conocerla y, Angelina, que necesita conectar de nuevo con sus fanes, se ha propuesto cumplirlo.

Así es como Angie hace una visita a Cristina en su escuela, donde también podrá conocer a XX, su padre y profesor de música. Juntos los tres encontrarán cosas que no sabían que buscaban, incluso, quizá, la oportunidad de hallar el amor. ¿Tendrán una estrella del pop, una adolescente y un padre viudo lo que quieren esta Navidad?





Navidad contigo: reparto de la película de Netflix

Los actores Aimee Garcia (Lucifer) y Freddie Prinze Jr. (La remesa mala) derrochan carisma y alegría en esta comedia romántica para toda la familia que plantea una historia navideña de tono optimista. Dirigidos por Gabriela Tagliavini lideran junto a Deja Monique Cruz (Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales) el reparto de Navidad contigo. Pero no están solos en esta tarea.

Para traspasar a la pantalla el guion de Paco Farias, Jennifer C. Stetson y Michael Varrati, también se cuenta en el elenco con Gabriel Sloyer, Grace Dumdaw, Helena Betancourt, Lawrence J. Hughes, Matthew Grimaldi, Cedric Cannon y Zenzi Williams.

La película, aunque cumple con los clichés del género y, por tanto, no resulta especialmente original, sí es tierna y divertida, por lo que anima a pasar una buena tarde o noche familiar en el sofá disfrutando de un entretenimiento fácil y apto para todos los públicos.