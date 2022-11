Las películas y series de Navidad son un género en sí mismo que conquista a unos y consigue aborrecer a otros. Pero es cierto que, si disfrutas del espíritu navideño, este tipo de ficciones garantizan historias bonitas, llenas de ilusión, amor, amistad y hasta fantasía. Bien desde el romance o la comedia, los dos géneros con los que más se combina, descubrimos historias tan diversas como las de Navidad de golpe, ¡Vaya familia Claus!, Navidad contigo o El diario de Noel. Pues bien, Amazon Prime Video también tiene su propuesta para este 2022. Desde el jueves 24 de noviembre está disponible la película Esta Navidad es una ruina.

En ella tenemos la oportunidad de descubrir un romance en el que la edad solo es un número. Un viudo encuentra de nuevo el amor en una mujer joven, aunque a su hija no le va a parecer del todo bien, no tanto por la diferencia generacional entre ambos, sino porque la afortunada resulta ser su antigua enemiga de la infancia.

Esta Navidad es una ruina: sinopsis y reparto de la película disponible en Amazon Prime Video

Han pasado dos años desde que Emma (Hayley Orrantia, Los Goldberg) perdió a su madre y la herida aún es bastante reciente. Se siente obligada a cuidar de su padre, Jack (Dermot Mulroney, Hannah), y cuando se dirige a casa para pasar las vacaciones con él, descubre una noticia increíblemente angustiosa: su padre está saliendo con una joven, idea que al principio no le entusiasma. Pero la situación aún puede empeorar.

Emma se horroriza al comprobar que la chica en cuestión es Brandy (Janel Parrish, Pequeñas mentirosas), su enemiga del instituto. En esta nueva etapa Brandy hace todo lo posible para mantener su relación de forma amistosa entre los dos y Jack también trata de facilitarle las cosas. Pero Emma es incapaz de aceptar ese romance y decide tratar de separarlos antes de Navidad. Pero la tarea será contrarreloj, pues la celebración es dentro de cuatro días.

Con el apoyo reacio de su mejor amiga Charlyne (Emilie Modaff) y un guapo camarero llamado Josh (Michael Naizu, Dilema), Emma intenta llevar a cabo algunos planes aparentemente sencillos para separar a Brandy de su padre. Sin embargo, por mucho que lo intente, los dos parecen decididos a ignorarla, incluso cuando las cosas se ponen tensas. Lo que ocurre es que, en plena vorágine malévola por separarles Emma comienza a tener una conexión en ciernes con Josh, pero está cegada por su misión. Y, por si fuera poco, no para de poner a Charlyne en situaciones de lo más incómodas. La situación con toda la gente que le rodea está muy tensa y justo antes de Navidad. Si no quiere arruinar las Fiestas tendrá que recuperar el sentido antes de que sea demasiado tarde.

Dirigida por Prarthana Mohan, Esta Navidad es una ruina (Christmas is Cancelled) se estrenó en salas en 2021, pero llega ahora a Amazon Prime Video para amenizar las semanas previas a la fiestas de este año. Además de los tres protagonistas y los secundarios más relevantes, completan el reparto Lisa McConnell, Isabella Malacsina y Camille Valencia.