Aunque suene a frase hecha, hay pocas verdades tan incontestables en el mundo del streaming como el hecho de que Netflix produce a un ritmo frenético. Mientras sus estrenos no cesan, tanto nacionales como Smiley o internacionales como Miércoles, la plataforma siempre nos sorprende con nuevos proyectos que prepara en nuestro país. Una de las últimas noticias se asocia a su nueva película española, El campeón.

Se trata de una emocionante historia dirigida por Carlos Therón, realizador de películas como Fenómenas, Lo dejo cuando quiera o Es por tu bien, quien se pone detrás de las cámaras en esta película sobre dos personajes condenados a entenderse y ambientada en el vertiginoso mundo del fútbol. Producida por MOD y escrita por Joaquín Oristrell (HIT, La última) y Joan Gual (La Fortuna, El día de mañana), el rodaje de El campeón ha tenido lugar en varias localizaciones entre Segovia y Madrid, incluido el Cívitas Metropolitano.

El fútbol no se acaba aquí. @DANIROVIRA y Marcel Serrano protagonizan #ElCampeón, dirigida por @carlostheron. En la película, una joven estrella del fútbol tendrá que aprender a controlar su carácter si quiere triunfar. pic.twitter.com/gxaVJPNRwg — Netflix España (@NetflixES) December 7, 2022





El campeón: sinopsis y reparto de la nueva película española de Netflix

Diego acaba de ser elegido mejor jugador joven europeo y a sus 20 años va camino de convertir a su equipo, el Atlético de Madrid, en campeón de Liga. Pero su carácter impulsivo y conflictivo hace que el Club, harto de sus excesos, contrate a Álex, un profesor de psicología retraído y solitario, para que mejore su conducta. Tanto a uno como al otro no les quedará más remedio que aprender a entenderse.

Con este filme tendremos la oportunidad de ahondar en un mundo no muy trabajado por el audiovisual español, pues apenas unas pocas producciones se han atrevido a tocar este tema en nuestro país. Más allá de las series Todo por el juego y Reyes de la noche (ambas de Movistar Plus+) y comedias o filmes familiares como El penalti más largo del mundo, Los futbolísimos, Que baje Dios y lo vea o Llenos de gracia, apenas se ha trabajado en torno a este deporte en los últimos años. Por eso El campeón supone una buena oportunidad para, no solo hablar de ello, sino también para atreverse a recorrer las consecuencias más peligrosas y complejas que puede generar un despegue repentino de fama y un aumento desorbitado de ingresos, más aún para un futbolista joven.

El actor y cantante Marcel Serrano (Fanático) interpreta a Diego, una joven superestrella del fútbol de carácter impulsivo, y Dani Rovira (ganador del Goya por 8 apellidos vascos) interpreta a Álex, un introvertido profesor encargado de reconducir a Diego. Completan el reparto Pablo Chiapella (La que se avecina), Luis Fernández (Los protegidos), Cintia García (El juego de las llaves) y Carlos Librado “Nene” (Operación Camarón, Lejos de ti, Gigantes).