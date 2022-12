Desde que en 1957 el Dr. Seuss lanzó el libro infantil sobre su nuevo personaje, El Grinch, este monstruo verde que detesta la Navidad ha sido referente de todas aquellas personas que reniegan del espíritu navideño. Por eso, de vez en cuando, vemos nuevos "Grinch" repartidos por el mundo, tanto en la vida real como en la cinematográfica. La diferencia es que, normalmente, esos pequeños ogros antinavideños de películas y series acaban encontrando un motivo para abandonar esa actitud poco festiva y Netflix nos regala uno de esos relatos para cerrar 2022 en Yo creo en Papá Noel, que fue estrenada el 14 de diciembre y entró en el Top 10 de la plataforma.

Yo creo en Papá Noel: sinopsis y reparto de la película de Netflix

Lisa es una periodista cuya vida toma un extra de ilusión cuando conoce a Tom. Este hombre es tan encantador que le parece increíble la relación que están forjando. De hecho, llega a creer que en algún momento explotará la burbuja de felicidad al descubrir algún defecto insalvable para ella. Pues la cuestión es que acaba encontrándolo. ¿Cuál puede ser el colmo de una persona completamente descreída de la Navidad? Evidentemente, encontrarse con alguien cuya casa es prácticamente la aldea de Papá Noel.

Tras cinco meses, cuando llegan las fiestas y Lisa descubre que la obsesión de Tom con la Navidad es tal que verdaderamente cree en Santa, se plantea seriamente si podrá con ello o si debería comenzar a abrazar las celebraciones navideñas. ¿Será hora de dar otra oportunidad a las fiestas?

Esta comedia romántica navideña dirigida por Alex Ranarivelo sobre el guion de John Ducey cuenta con el matrimonio de actores formado por Christina Moore (Aquellos maravillosos 70) y el propio John Ducey (Mujeres desesperadas) al frente del reparto. Aunque no están solos en la tarea, pues también podemos ver a Violet McGraw, Lateefah Holder, Sachin Bhatt, Matthew Glave, Paxton Booth, Brooke Dillman y Missi Pyle.