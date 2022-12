En términos de producciones de acción, se ha puesto las pilas en los últimos años con varias ficciones de lo más diversas pero, si hay una que destaca por encima de las demás es, sin duda, Jack Ryan de Tom Clancy. Esta serie llegó a la plataforma para darle una tercera vida a este personaje creado por el escritor estadounidense que le da título. Tras las películas, la plataforma de streaming aprobó un nuevo rodaje, esta vez en formato capitular, que está haciendo las delicias de los fanáticos del género. Tanto es así que la ficción estrena nuevos episodios.

Desde el miércoles 21 de diciembre, Amazon Prime Video ofrece la temporada 3 de Jack Ryan de Tom Clancy con nada menos 8 episodios que se podrán ver en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Pero para que tengáis alguna pista de por dónde irán los tiros, os ofrecemos toda la información que se conoce de la nueva tanda.

Jack Ryan de Tom Clancy: sinopsis y reparto de la temporada 3 de estreno en Amazon Prime Video

En la tercera temporada de la serie de acción y suspense, Jack Ryan trabaja como agente de la CIA en Roma, cuando le informan que el Proyecto Sokol, un plan secreto para restaurar el Imperio Soviético que se creía inactivo desde hace más de 50 años, está siendo resucitado. Jack se embarca en una misión para confirmar la información, pero las cosas no tardan en torcerse y se ve implicado erróneamente en una conspiración mayor.

Acusado de traición y en busca y captura, Jack se ve obligado a huir de su propio gobierno si quiere tener alguna esperanza de descubrir al grupo rebelde antes de que sea demasiado tarde. Recorriendo Europa mientras es perseguido tanto por antiguos aliados como por nuevos enemigos, Jack trabaja a contrarreloj para impedir que la cascada de conflictos desestabilizadores conduzca a una catástrofe mundial.



La serie está protagonizada por John Krasinski (The Office, Arrested Development), con Wendell Pierce (Chicago P.D.) y Michael Kelly (House of Cards, Taboo) retomando sus papeles como el oficial de la CIA James Greer y el ex oficial de la CIA Mike November, respectivamente. En esta temporada se unen al reparto Nina Hoss (Homeland, Criminal: Alemania) como la presidenta checa Alena Kovac y Betty Gabriel (Westworld, Defending Jacob) como la jefa de la estación de la CIA en Roma, Elizabeth Wright.

Jack Ryan de Tom Clancy está coproducida por Amazon Studios, Paramount Television Studios y Skydance Television y cuenta con Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller y Michael Bay como productores ejecutivos, junto con Tom Clancy, David Ellison, de Skydance Television, Dana Goldberg, Bill Bost, Mace Neufeld y Carlton Cuse.