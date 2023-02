Aunque estamos constantemente estimulados por los múltiples estrenos originales de los servicios de streaming, no solo de la producción propia se alimentan las plataformas. Por eso, entre tanto lanzamiento completamente novedoso, también incluyen adquisiciones de series y películas que ya triunfaron en otro momento, que pertenecen a cadenas en abierto o de pago y son rescatadas. Esta maniobra es aún más fácil cuando se ejecutan acuerdos de distribución internacionales que llevan ficciones a otros países y, precisamente, ese es el caso de la serie .

Creada por Tom McCarthy, quien también la dirige, Alaska Daily pretende explorar los procedimientos periodísticos del siglo XXI a través de una profesional que trata de reinventarse ejerciendo en un periódico local. La cuestión es que allí encontrará un misterioso caso por investigar y que se muere por resolver.

Alaska Daily: episodios, reparto y dónde ver la serie en España

Alaska Daily tiene como protagonista a Hilary Swank (Away, BoJack Horseman), quien da vida a Eileen Fitzgerald, una galardonada periodista de investigación con mucho talento que abandona su lujosa vida en Nueva York para irse a Anchorage (Alaska), a trabajar en el periódico local. Pero la serie no solo nos debe revelar el motivo de su marcha por el cual se siente caída en desgracia, sino también el camino de redención que está buscando, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero pese a que el periodismo local parece más tranquilo, Eileen tendrá la oportunidad de desarrollar sus mejores habilidades con un caso de asesinato de varias mujeres de orígenes indígenas que parecen cumplir un patrión.

La labor de Swank en esta serie ya ha sido reconocida por la crítica, puesto que en la pasada edición de los Globos de Oro 2023 estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz de drama, aunque finalmente el galardón fue para Zendaya por su interpretación en Euphoria.

En esa búsqueda de un nuevo comienzo a Eileen le acompañan los personajes interpretados por Jeff Perry (¿Quién es Anna?, Dirty John, Scandal), Grace Dove (El renacido), Meredith Holzman (La voz más alta, The Good Fight), Matt Malloy (Perry Mason, La vida sexual de las universitarias) y Pablo Castelblanco (New Girl, Scream Queens), que completan el reparto.

Esta historia se desarrolla en 6 episodios que en Estados Unidos estrenó la ABC el pasado mes de octubre, además de pasar al streaming a través de Hulu. Dado que ambos proveedores pertenecen a The Walt Disney Company, ahora las pequeñas aventuras de Eileen Fitzgerald en Alaska pueden verse en España a través de , donde se irá ofreciendo cada miércoles, desde el 8 de febrero, un nuevo capítulo semanal.