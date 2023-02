Cuando se trata de desconectar en el sofá viendo una película o serie, hay un género que nos permite abstraernos y liberar tensiones más que ningún otro: la comedia. Pero es que dentro de ella hay muchos subgéneros muy disfrutables y la comedia romántica es, probablemente, el más apetecible. En vísperas de San Valentín parece el momento perfecto para dejarnos atrapar por el espíritu del romance y las plataformas lo saben. Por eso se acumulan los estrenos de historias de amor y no podía quedarse atrás. De modo que, desde el viernes 10 de febrero, está disponible la película Una antigua conocida (Somebody I used to know).

Esta película traspasa a la pantalla uno de los dilemas más habituales de cualquier persona: la duda. Pero en este caso las preguntas que se hace la protagonista nada tienen que ver con las decisiones que debe tomar, sino más bien en las que ya tomó en otros momentos de su vida. Aunque está planteada como una comedia romántica, la película permite explorar el amor desde una perspectiva diferente al clásico "chica conoce chico", sino más bien ahondar, a veces con un punto melancólico, en los sentimientos y motivaciones más profundas del ser humano.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Promoting movies is hard when you have this much fun together. Somebody I Used to Know, streams this Friday! https://t.co/1MXMuO60uN — Prime Video (@PrimeVideo) February 8, 2023

VER PELÍCULA

Una antigua conocida: sinopsis y reparto de la película de Amazon Prime Video para San Valentín 2023

Hoy en día Ally (Alison Brie) es una adicta al trabajo, pero en otros tiempos sus prioridades estaban en otros asuntos. Durante un viaje a su pueblo natal se reúne con su primer amor, Sean (Jay Ellis), lo que despierta en ella su memoria de aquella época. Entonces comienza a recordar su vida cuando estaba con él, lo que le lleva a cuestionar todas sus elecciones de vida y la persona en que se ha convertido.

Pero esas reflexiones, lejos de terminar, aún se complican cuando conoce a la novia actual de Sean, Cassidy (Kiersey Clemons), una mujer más joven que le recuerda a la persona que un día fue.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El actor Dave Franco (Nerve) se estrenó como director en 2020 con el filme de misterio The Rental, un filme de misterio y ahora se pasa a la comedia romántica con Una antigua conocida. Aunque la elección de un género distinto demuestra ambición también denota su capacidad creativa, puesto que el guion del filme también corre de su cuenta junto a Alison Brie (Mad Men, Community, Glow, Roar), quien además es la protagonista. Su apuesta se centra mucho en la construcción de personajes y en la proximidad de sus problemáticas al espectador, favoreciendo su conexión empática con ellos.