La popularmente conocida como "fiesta del cine español" es una de las citas más esperadas del año por la industria audiovisual nacional. Aunque no siempre atiende de igual manera a todos los géneros ni incluye a todas las películas del año, la Academia de Cine trata de reconocer los méritos de los diferentes departamentos creativos y técnicos de las que, a su juicio, son las mejores obras de la temporada y este año, aunque competía duramente con Modelo 77, le ha tocado a As bestas.

La película de Rodrigo Sorogoyen (El reino, Antidisturbios, Apagón) ha conseguido, no sin razón, la envidiable cifra de 9 Premios Goya en la ceremonia de 2023 de los galardones. La 37ª edición de estos prestigiosos reconocimientos han valorado la calidad de este filme en las categorías de Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor montaje, Mejor banda sonora original, Mejor sonido, Mejor dirección de fotografía, Mejor actor protagonista para Luis Zahera y Mejor actor secundario par Denis Ménochet. Con este éxito, vale la pena descubrir As bestas y os contamos dónde verla.

As bestas: dónde ver la película triunfadora en los Goya 2023 en plataformas

Cuando un filme sale vencedor de unos premios tan importantes como los Goya, la repercusión no solo es de índole viral en las redes sociales y medios de comunicación, sino que también se revierte en la taquilla. Por eso, aunque aún estaba presente en algunas salas de España, As bestas tendrá una prórroga de consumo en cines gracias al empuje que otorgan sus espléndidos 9 Goyas. Sin embargo, pronto tendremos también la oportunidad de ver la película en la comodidad de nuestros hogares. En la línea habitual de cada año, Movistar Plus+ es una de las plataformas que más se vuelcan con los galardones al cine español y, en esta ocasión, será el proveedor de streaming encargado de exhibir el filme de Rodrigo Sorogoyen, aunque todavía no haya especificado la fecha de estreno.





As bestas: las claves de la victoria en los Goya 2023 de la gran favorita del año



Que nadie se preocupe. Si no habéis visto As bestas este artículo está libre de spoilers. Pero sí es relevante repasar qué motivos han llevado a esta película a convertirse en el mayor éxito en los galardones más importantes del cine español. En primer lugar, la construcción de este thriller por parte de Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen en guion ya hilaba muy fino, pero su traspaso a la pantalla ha sido glorioso.

Esta historia sobre una pareja francesa que vive instalada en la Galicia interior sufre en acoso de dos hermanos locales atrapa aprovechando a su favor las características del medio escogido para el rodaje. La conexión con lo rural se percibe en imagen y también en sonido, elementos reconocidos por los premios. Pero lo cierto es que todo eso luce con especial fulgor gracias a la interpretación de un reparto escogido al detalle, que ha trabajado con mimo su papel, especialmente en sus antagónicas interpretaciones para los galardonados Luis Zahera (La última, Entrevías) y Denis Ménochet (Malditos bastardos, Assassins' Creed). La tensión y el disfrute están servidos.