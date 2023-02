La animación española es mundialmente reconocida. Algunas películas de este tipo, tanto en largometraje como en corto, han sido valoradas internacionalmente y cada año se hace más industria. Por eso no es de extrañar que una de las apuestas más potentes del 2023 sea una serie hecha con dibujos, para adultos, que no anda lejos de referentes como Big Mouth, Rick y Morty, Los Simpson, Archer o Des(encanto). El gran lanzamiento de la animación capitular se titula Pobre diablo.

La propuesta es bastante curiosa pues ha salido de las mentes de los actores cómicos Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes junto a Miguel Esteban. Las cabezas de los "chanantes" se han puesto al servicio del entretenimiento para crear una comedia irreverente dentro del universo del dibujo animado. Por eso, tanto si te gusta el humor "chanante" como si disfrutas de la animación para adultos, te invitamos a descubrir Pobre diablo.

Pobre diablo: dónde ver el estreno de la serie de animación "chanante"

En primer lugar, corresponde situar en el espacio-tiempo el estreno de esta ficción. La serie, tras alguna que otra recolocación en el calendario, finalmente fijó su fecha de estreno el viernes 17 de febrero de 2023. Por eso, ya es posible disfrutar de sus 8 episodios nada menos que en HBO Max, una plataforma que, pese a haber sacado de su catálogo títulos como Todo lo otro o Por H o por B, parece intentar resarcirse con la ficción española produciendo nuevas series, programas y documentales que atrapen al público nacional.

Pobre diablo: sinopsis y reparto de voces de la serie de HBO Max

Stan, es un chaval normal y corriente salvo por el hecho de que es el Anticristo. Además, acaba de cumplir 665 meses. Queda un mes para que se cumpla la profecía y tenga que cumplir con su destino: sumir a la humanidad en el horror y el caos, y traer el armagedón. Pero el tiene más interés en cantar y bailar en un musical de Broadway.



Joaquín Reyes (Anclados, Cuerpo de élite) interpreta a Stan, protagonista de Pobre diablo, y Ernesto Sevilla (La que se avecina) se mete en el papel de Mefisto, un gato demoníaco hedonista y vividor adicto a cualquier droga y cuyo trabajo consiste en comprar almas, que además es el padrino de Stan. Completan el reparto de voces, entre muchos otros, Ignatius Farray (), como Satán; Gakian, como Samael, una demonia especializada en posesiones, Stephanie Magnin como Gaby, el amor de Stan, Carlos Areces (El pueblo) como Guy y Verónica Forqué (Masterchef Celebrity) en el papel de Rose, la madre del protagonista.

Stan ha llegado para quemar... ¡el escenario!



Conoce a una familia de infierno en la nueva serie de Miguel Esteban, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.



Miguel Salvat, productor ejecutivo de HBO Max, ha dicho: “Todos conocemos a personas que han tenido que tomar la decisión de unirse al negocio familiar o seguir los pasos de sus padres. Pobre diablo, obviamente lleva esto al extremo y lo hace de una manera muy divertida, siguiendo la rica tradición de las animaciones para adultos de Warner Bros. Discovery. Espero que mucha gente se enamore instantáneamente de Stan y su gato demoníaco".

Miguel Salvat y Antonio Trashorras son los productores ejecutivos por parte de HBO Max. David Troncoso e Ignacio Corrales firman la producción ejecutiva y Eugenio Pérez la dirección de producción por parte de Buendía Estudios.

Los personajes de Pobre diablo han sido diseñados por Joaquín Reyes. El trabajo de animación ha sido obra del estudio granadino Rokyn Animation bajo la dirección creativa de Manuel Sicilia y la producción de Francesca Nicoll. El cartel oficial está diseñado por Chema García.