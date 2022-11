Quizá había otros estrenos más importantes este año pero, desde luego, ha sido del que más se ha debatido y, como reza el dicho popular, "que hablen de ti, aunque sea mal". La promoción de la película de Olivia Wilde, No te preocupes querida, ha sido la telenovela favorita del sector audiovisual durante meses.

La ruptura de la directora y Jason Sudeikis (Ted Lasso) y el drama de la custodia de los hijos, su nueva relación con Harry Styles, el despido o abandono de Shia Laboeuf del proyecto, el aparente mal rollo de Florence Pugh con Wilde y el último episodio en Venecia con el presunto escupitajo de Styles a Chris Pine (Una cita con el pasado) son una auténtica ristra de motivos para haberse enganchado al salseo que generó la película. Pero es que ahora, meses después, toca comprobar si el filme tenía verdaderamente motivos para disfrutarla en pantalla. No te preocupes querida llega a las plataformas y te contamos dónde podrás verla y las claves de su trama y reparto.

No te preocupes querida: sinopsis y reparto del estreno de HBO Max

Alice (Florence Pugh, Ojo de halcón) y Jack (Harry Styles, My Policeman) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía en donde los hombres que trabajan para el "Proyecto Victoria", de alto secreto, viven con sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.



Además de Florence Pugh y Harry Styles, la película dirigida por Olivia Wilde (La huida), en que ella misma tiene un papel, también cuenta con otros miembros del reparto como Chris Pine, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Douglas Smith, Kate Berlant, Asif Ali, Dita Von Teese, Timothy Simons y Sydney Chandler.

El filme, que tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Venecia y formó parte de la sección Perlak del Festival de San Sebastián, está disponible en HBO Max desde el lunes 7 de noviembre.