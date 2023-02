En febrero de 2022 aún teníamos un poco de disgusto por haber tenido que despedirnos de Oscuro deseo pero su protagonista avanzó que ya tenía en el horizonte su siguiente proyecto. Maite Perroni estaba enfrascada en una nueva ficción en la que se repetía el tándem de la creadora Leticia López Margalli con Netflix. Un año más tarde, por fin podemos disfrutar de su nueva serie, un thriller de misterio que nos tendrá enganchados a la pantalla. Aunque en Latinoamérica ya está disponible desde el pasado 23 de diciembre, en Espala es posible ver Tríada a partir del miércoles 22 de febrero.

La serie, de 8 episodios, nos invita a conocer la vida de Becca, una investigadora forense cuya plácida rutina dará un brusco giro cuando descubre una mujer asesinada que es exactamente igual que ella. Lo más sorprendente de todo es que, tras iniciar la investigación, descubre que no solo tenía una doble, sino dos. A partir de ese momento, asumiendo que la verdad tiene muchos ángulos, se propone descubrirla, aunque tenga que conocer sus tres caras.

Tríada: los hechos reales que inspiran la serie de Netflix

Por sorprendente que parezca el planteamiento de esta serie, lo cierto es que Tríada tiene una base anclada en una verdad que nada tiene que ver con la ficción. Eso sí, debéis saber que todo lo que ocurrió en los hechos reales desvelan claves muy importantes de la serie. De modo que, si quieres ahorrarte el spoiler, no sigas leyendo.

Aunque incluye varias licencias creativas, Tríada se basa en la historia real de Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran. Su particular circunstancia se narró en el documental de 2018 Three Identical Strangers, en el que se explica que, en 1980, la entrada a la universidad de Bobby supuso una revelación. Sus compañeros le trataban con una cierta familiaridad que acabó por explicarse cuando uno de ellos le preguntó si era adoptado y había nacido el 12 de julio 1961. Así es como descubrió que tenía un hermano gemelo (Eddy) del que no tenía conocimiento, y finalmente pudieron ponerse en contacto e iniciar una relación fraternal. La cuestión es que este sorprendente caso se llegó a publicar en la prensa, por lo que un tercer joven (David) reconoció su semejanza con los dos hermanos de la noticia descubriendo, para sorpresa de los tres, que en realidad eran trillizos.

Esta historia, digna de un multicine de sobremesa, fue tan impresionante que Leticia López Margalli quiso moldearla a su gusto para contar la historia de Becca, Aleida Trujano y Tamara, un reto interpretativo para Maite Perroni (Rebelde, Cuidado con el ángel, La gata, El juego de las llaves), que confesó haber necesitado ir a terapia tras el rodaje por el esfuerzo que requirió encarnar tres personalidades completas. Para completar su labor, también participaron en el reparto de Tríada David Chocarro, Ofelia Medina, Flavio Medina, Nuria Bages, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Daniela Valdez y Aldo Gallardo.