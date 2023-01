Aunque la producción de series va viento en popa en el sector del streaming, de un tiempo a esta parte las plataformas también se están volcando en hacer el mejor cine o, al menos, recopilarlo en sus catálogos. Es por este motivo que desde el miércoles 18 de enero vamos a poder disfrutar a la carta (y nunca mejor dicho) de uno de los estrenos recientes en salas, la película El menú.

Dirigida por Mark Mylod sobre el guion de Seth Reiss y Will Tracy, El menú nos ofrece un relato de comedia negra con puntos de thriller aunque, verdaderamente, con el género que más se identifica es el de terror. La pasión por la gastronomía se vuelve una sorpresa, y no solo de sensaciones en este filme.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El menú: dónde ver la película en plataformas en España

El proveedor de streaming encargado de hacernos llegar a la comodidad de nuestras casas la película El menú es . La división de emisiones a la carta de la Casa del Ratón últimamente no para de extraer estrenos de cine de lo más llamativos para completar su catálogo como ocurrió hace apenas unas semanas con Mira cómo corren o Ámsterdam. Con adquisiciones como estas enriquecen su oferta, que también incluyen lanzamientos originales recientes como Mundo extraño o Black Panther: Wakanda Forever, y también las incorporaciones más esperadas de los próximos meses, como es el caso de Avatar 2: el sentido del agua.

VER PELÍCULA

El menú: sinopsis y reparto de la película en Disney Plus+

Una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante de prestigio por la particular propuesta gastronómica que ofrece. Margot (Anya Taylor-Joy) y Tyler (Nicholas Hoult) esperan con ilusión experimentar un auténtico viaje de sensaciones ya que, según se comenta, están a punto de vivir una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef Slowik (Ralph Fiennes) ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente en los dos enamorados.

Doce exclusivos invitados a una cena única verán convertida su cita en una pesadilla en que, entre el desconcierto y el miedo, lo que verdaderamente cuente, al final de la velada, será seguir de una sola pieza.

Además de Anya Taylor-Joy (Gambito de dama), Nicholas Hoult (The Great, saga X-Men) y Ralph Fiennes (M en la saga James Bond y Voldemort en Harry Potter), también vemos en la película a Hong Chau (Homecoming), John Leguizamo (The Mandalorian), Janet McTeer (Ozark), Judith Light (Julia), Christina Brucato (DC's Legends of Tomorrow), Aimee Carrero (La asistenta) y Paul Adelstein (Sin cita previa).