Aunque abarca todos los géneros, como cualquier otra industria, la producción italiana está demostrando tener algo especial, un gancho para el público que hace que sus ficciones se vean también más allá de sus fronteras. Recientemente hemos podido comprobarlo en Netflix, donde triunfa la miniserie La ley de Lidia Poët, y ahora persiguen el éxito con una comedia, ¡Menuda encerrona!, que alcanza su segunda temporada en la plataforma.

Con esta ficción, Netflix quiere revalidar el atractivo de las ficciones italianas en España ya que en otras ocasiones también funcionaron como La Esposa en Antena 3 o Doc en Telecinco. De hecho, tratándose de plataformas, Netflix ha apostado más veces por producciones del país mediterráneo, como Punto de inflexión y Curon, o incluso por historias que, aunque no sean originarias de allí , sí se emplazan en algunas de sus ciudades, como ocurrió con la tiernísima serie Desde cero.

Pero Netflix ha considerado que es el turno de la comedia y, desde el jueves 2 de marzo, tanto para quienes disfrutaron de la primera tanda como para los que quieran verla en formato maratón, pueden soltar alguna que otra carcajada gracias a dos técnicos de televisión se topan con la escena de un crimen en la segunda temporada de ¡Menuda encerrona! A partir de ahí, cada paso que dan para no convertirse en sospechosos los mete en aún más líos.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¡Menuda encerrona!: reparto y capítulos de la temporada 2 de la serie de Netflix

La segunda temporada de ¡Menuda encerrona! Misterioso asesinato en Sicilia empieza donde acabó la primera: con la vida de Salvo y Valentino en peligro. Los dos «héroes» se ven de nuevo empantanados en unos embrollos de los que les será muy difícil librarse sin herir a los que más quieren. Por si fuera poco, la cosa se complica con una ristra interminable de giros sorprendentes y noticias varias: un doble homicidio tras el que se oculta un hombre misterioso; la aparición en escena de criminales extranjeros; las complejas investigaciones del «caso del asesinato de Gambino», aún por resolver, y la relación cada vez más turbulenta entre Salvo, Valentino y sus respectivas parejas.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Para volver a atrapar al público en esta segunda tanda de ¡Menuda encerrona! Netflix repite la fórmula de la primera tanda, con 6 nuevos episodios de media hora, en que, de nuevo, disfrutamos de la clásica comedia de (Salvo) Ficarra y (Valentino) Picone, ya que son directores y protagonistas de la serie, mezclada con los códigos propios del género de suspense en que se basa la serie. Pero la labor de estos dos cómicos, altamente reputados en Italia, se completa con la labor del resto del reparto, que incluye a Leo Gullotta, Anna Favella, Marianna Di Martino, Tony Sperandeo, Maurizio Marchetti, Mary Cipolla y Sergio Friscia.