Los brutales momentos de Ellie en el episodio 8 de The Last of Us tienen a los fans animándola mientras se enfrenta a un violento predicador. Tras conocer a David, un predicador que lidera a un grupo de supervivientes, revela sus siniestros motivos tras secuestrar a Ellie y envía a sus hombres a matar a Joel. David mete a Ellie en una jaula y ella deduce rápidamente que él y su grupo sobreviven gracias al canibalismo.

Cuando está a punto de ser asesinada, Ellie utiliza su inmunidad para burlar a los hombres de David y escapar. En un enfrentamiento final, David se lanza sobre Ellie, y ella empieza a cortar salvajemente a David con un cuchillo de carnicero. A pesar de la naturaleza grotesca de la escena, los espectadores celebraron a Ellie en las redes sociales. Echa un vistazo a algunas de las reacciones a continuación.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

me watching david from the last of us getting absolutely destroyed by ellie pic.twitter.com/Mz3ZOLekW5 — lara (@loislara_) March 6, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Bella Ramsey killed, burned, and buried this episode. It is a big slap to those who doubted her. When Joel told Ellie, "It's okay baby girl, I got you," my heart dropped. For sure, the last episode of this season will change the trajectory of my life. #TheLastOfUs pic.twitter.com/m1BQdR11Gn — ericson (@ericsonofagun) March 6, 2023

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ellie killing David in the most brutal way… YOU LOVE TO SEE IT. #TheLastOfUs #TLOU pic.twitter.com/UANtTZ0Tra — Sancheezzzy (@Scoby20) March 6, 2023

Cómo ha cambiado Ellie desde que conoció a Joel

Aunque Ellie siempre ha sido precoz y sabelotodo, el tiempo que ha pasado con Joel ha endurecido aún más a la superviviente. En el episodio 7 de The Last of Us, el pasado de Ellie como aprendiz de FEDRA la convierte en una chica de 14 años dura pero cínica, pero carece de las habilidades de supervivencia que le enseña Joel. Mientras explora el centro comercial abandonado con Riley, la pareja no hace ningún esfuerzo por permanecer oculta. Su descuido les pasa factura después de que Ellie y Riley resulten infectadas en un acto que Ellie probablemente no repetiría después de conocer a Joel.

Joel hace hincapié en la importancia de mantener un perfil bajo desde el principio y en cómo sobrevivir fuera de la QZ. Los espectadores fueron testigos de cómo Ellie ponía en práctica las lecciones de Joel al enfrentarse a la comunidad de David en el episodio 8 de The Last of Us. En el episodio, Ellie tomó las riendas mientras Joel se curaba, y lo hizo bastante bien. Consigue cazar un ciervo ella sola, negocia medicinas, le da puntos a Joel y lucha contra el predicador caníbal ella sola.

Ellie se ha convertido en una experta superviviente desde el estreno de The Last of Us. Se ha curtido en el apocalipsis y Joel le ha enseñado a sobrevivir. Aunque el episodio 8 fue especialmente brutal, es de esperar que Ellie no tenga que sobrevivir sin Joel en el final.