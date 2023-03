Cuando tenemos un día gris, con poca energía o mucho estrés, es normal que nos apetezca llegar a casa y permitirnos un rato de descanso, en la comodidad del sofá, con una serie o película que nos ayude a desconectar. Para eso, en muchas ocasiones, necesitamos las comedias, que nos abstraen de las preocupaciones del día a día y hasta nos arrancan sonrisas y carcajadas. En ese campo, la comedia romántica es una de las más prolíficas en cine pero quizá no es tan habitual en series, menos aún si están mezcladas con el género musical. Aunque sí tenemos algunos ejemplos, como La extraordinaria playlist de Zoey o High School Musical: el musical o Glee. Pues en este selecto grupo entra un nuevo título gracias a , que estrena en España la serie original de Hulu .

Creada por Steven Levenson, Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez y Danielle Sanchez-Witzel, y dirigida por todos ellos junto a Thomas Kail, Up Here llega a nuestras pantallas para aportar un entretenimiento dinámico que mejora a medida que avanzan los capítulos. Esta serie es propuesta sencilla para encandilar al público apasionado de los musicales.

Up Here: sinopsis y reparto de la nueva comedia romántica musical de Disney Plus+

Aprovechando la pulsión nostálgica que caracteriza la década de los 2020's, Up Here nos propone un viaje al pasado, pero también a una de las ciudades más cinematográficas del mundo. La serie nos invita a adentrarnos en Nueva York a finales de 1999. Allí tendremos la oportunidad de conocer la apasionante historia de una pareja convencional conforme se van enamorando y adentrando en el complicado mundo de los recuerdos, las obsesiones, los miedos y las fantasías que habitan en su mente.

Ellos son Lindsay (Mae Whitman, Chicas buenas) y Miguel (Carlos Valdes, Gaslit, The Flash), quienes van a conocerse a sí mismos muy a fondo hasta descubrir que, quizá, el mayor obstáculo para hallar la felicidad juntos podrían ser ellos mismos. La particularidad de esta historia es que, pese a que esa dura realidad podría ser cierta, el tratamiento de este camino de evolución de los personajes se hace desde la comedia. Por eso, tendremos la oportunidad de enternecernos, enamorarnos y hasta sufrir un poco con los personajes. Pero lo más especial de Up Here es que todo esto ocurre en clave musical.

La primera temporada, de 8 capítulos de 30 minutos, incluyen a Whitman y Valdes como protagonistas, pero también a un reparto que completan Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, Adam Kaplan, Noah Robbins, Rehanshi Mirza, Ayumi Patterson, Teddy Cañez, Julia McDermott y Dennis Jay Funny.