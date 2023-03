El desarrollo de productos audiovisuales es incierto en cuanto a tiempos se refiere. Desde que se aprueba hasta que llega a estrenarse se encadenan una serie de procesos que pueden ser más o menos largos haciéndonos a los espectadores las esperas un poquito más duras. De hecho, en ocasiones, se anuncian proyectos con mucho margen y acaban estrenándose otros antes. Este es el caso de las ficciones de Disney Plus+, que anunció en 2021 su primera producción española original, Balenciaga, y sin embargo, todavía no hemos podido verla en pantalla. En estos meses ya hemos podido ver Besos al aire, La última y La chica invisible y, según parece, ya tenemos el próximo estreno en la agenda. ha revelado que el próximo miércoles 26 de abril lanza Tú también lo harías.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Tú también lo harías: sinopsis y reparto de la nueva serie española de Disney Plus+

Un atraco a mano armada tiene lugar en la línea de autobús que conecta el aeropuerto con varias ciudades cerca de Barcelona. Pero algo no va como estaba previsto y lo que iba a resolverse con una transferencia masiva de los fondos de los pasajeros toma un giro muy distinto cuando uno de los pasajeros, encapuchado, se enfrenta a ellos. ¿El resultado? Los tres atracadores muertos, una persona en busca y captura y seis testigos incapaces de identificar al fugitivo.

El agente Fran Garza (Pablo Molinero, La Peste, Asunto privado) y su compañera -y expareja- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa, La Fortuna, Las chicas del cable) sospechan que los testigos no cuentan la verdad. Los seis aseguran no haberle visto la cara al asesino, pero todo apunta a que han hecho un pacto de silencio para proteger al fugitivo. El caso pronto se vuelve viral y la opinión pública se posiciona a favor del fugitivo utilizando el hashtag: #TúTambiénLoHarías.

Además de los dos agentes, interpretados por Molinero y Polvorosa, también reconocemos a algunos rostros conocidos entre los pasajeros de ese autobús. En primer lugar, el conductor es Paco Tous (Los hombres de Paco, La casa de papel), pero es que entre los testigos destacan Michelle Jenner (La cocinera de Castamar, Isabel) y Elena Irureta (Patria, Alma), acompañados de Xavi Sáez (La edad de la ira, Nasdrovia), Viti Suárez (El Silencio, Servir y proteger) y Pilar Bergés (By Ana Milán, Benidorm).

En torno al caso también intervienen la prensa, otros investigadores, allegados de las víctimas, los atracadores... y el justiciero, entre quienes podemos reconocer a Ana Wagener (Intimidad, La otra mirada), Chechu Salgado (Motel Valkirias, Patria), José Manuel Poga (Infiesto, Sky rojo) y Mabel del Pozo (El regreso de la espía, HIT).

Los regalos de coleccionista que todo fan de Disney quiere tener Disney. Obras maestras Libros Disney 23,70 € COMPRAR Reloj Mickey Mouse Unisex Disney 31,15 € COMPRAR Taza Monstruos S.A. Disney 18,00 € COMPRAR Calcetines Disney Socks And Underwear 24,90 € COMPRAR Funko Mickey's 90th Anniversary Funko 39,90 € COMPRAR Pack 7 Figuras Toy Story 4 Mattel 39,99 € COMPRAR Zapatilla Bota Mickey Mouse Disney lefties.com/es 24,99 € COMPRAR Sudadera con capucha Peter Pan Disney 42,99 € COMPRAR Party & Co Disney Diset 29,49 € COMPRAR El gran atlas Disney: Libro ilustrado LIBROS DISNEY COMPRAR 18,95 € Comprar Funko Vinyl SodA Funko 16,00 € 11,93 € (25% de descuento) COMPRAR Gorra Mickey Mouse Collabs 30,95 € COMPRAR