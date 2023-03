Las plataformas acostumbran a apostar por la producción propia como estrategia principal para ganarse a millones de suscriptores en diferentes países. Sin embargo, esta no es la única estrategia que emplean, pues alimentar su catálogo con ficciones asociadas o incluso de producción completamente externa también les garantiza conquistar a más público. Esa es una de las maniobras que mejor emplea Disney Plus+, pues todos los meses nos sorprende con el estreno de películas y series que nacen también fuera de la plataforma. El último caso es el de , una serie original de ABC que se distribuye en Estados Unidos a través de Hulu y en España gracias a .

Desde el viernes 10 de marzo es posible descubrir esta curiosa comedia que también da cabida al drama en que una dinámica de convivencia saca a la luz los problemas familiares de un clan en que la cárcel ha supuesto el mayor factor distanciador. A continuación te contamos todo lo que hace atractivos a los capítulos de Abuelo y exconvicto.



Abuelo y exconvicto: reparto de la serie de Disney Plus+

Abuelo y exconvicto es una tragicomedia que, en apenas 8 episodios de media hora, nos muestra cómo es la vida de Paige, una terapeuta especialista en solucionar problemas de pareja muy perfeccionista. La ironía es que ella, que es madre soltera, ve su vida completamente revolucionada cuando su padre regresa a su vida después de salir de prisión para mudarse con ella y su hijo adolescente en la casa que está a punto de comprar.

La estabilidad que tanto persigue y necesita se va al garete cuando este camello rehabilitado vuelve a formar parte de su familia tras 17 años de ausencia, lo que convertirá su vida en un auténtico caos. Ella tendrá que aprender a reordenar su vida y lidiar con su padre sin perder el juicio mientras ambos aprenden de nuevo a convivir, negociando limitaciones y sanando heridas.

Creada por Tracy McMillan, Abuelo y exconvicto tiene un reparto liderado por Kerry Washington (La escuela del bien y del mal, Little Fires Everywhere) y Delroy Lindo (The Good Fight), dos pesos pesados en televisión que han demostrado en sus diferentes papeles que, por separado, son garantes de solvencia. Pero es que en esta serie son los dos grandes valores por lo que merece la pena verla. Además, les acompañan Marque Richardson (Genius), Faly Rakotohavana (Vuelve Raven), Jordyn McIntosh (Colegio Abbott), Jee Young Han (Perry Mason), Edwin Lee Gibson (The Bear), Michael Owen (Dahmer), Marla Gibbs (Anatomía de Grey) y Emma Kennedy (Goliath).