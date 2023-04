La plataforma española Filmin se ha lanzado de pleno a la creación de producciones propias. Tras el estreno en 2021 de Doctor Portuondo anunció una nueva serie, aunque finalmente estrenó antes Autodefensa. Ahora, convertida en la tercera serie original de Filmin, llega a su catálogo Selftape.



Desde el martes 4 de abril estarán disponibles los 6 episodios de 30 minutos de esta ficción sido creada y protagonizada por las hermanas Joana y Mireia Vilapuig, estrellas infantiles gracias al fenómeno de Pulseras rojas, una de las series españolas más influyentes de los últimos años.

Selftape: trama, reparto y tráiler de la serie de Filmin

Joana y Mireia Vilapuig, de 28 y 25 años respectivamente, se convirtieron en rostros populares de la televisión hace una década gracias a la serie de Televisió de Catalunya Polseres vermelles (Pulseras Rojas), todo un fenómeno de masas. Joana Vilapuig, además, ha trabajado en películas como Palmeras en la nieve o El sitio de Otto, mientras que Mireia ha aparecido en series como Noche y día y El inocente. Junto a ellas también podemos reconocer a unos cuantos rostros televisivos como Pablo Derqui (Pulsaciones, La catedral del mar, Dime quién soy) y Abril Zamora (Todo lo otro, El desorden que dejas). Completan el reparto Joan Esteve, Yolanda Sey, Marc Ribera, Camila Ruiz, Lluís Marqués, Pablo Álvarez y Gary Anthony Stennette.

En Selftape, las dos hermanas Vilapuig encarnan sendas versiones ficticias de ellas mismas, y deben enfrentarse a la madurez, el olvido del público, los teléfonos que no suenan y los sinsabores de una profesión, la de intérprete, alejada del lujo y la fama que suele atribuirle el gran público. Pero lo curioso es que, en ese trasiego profesional, también ahondamos en problemáticas sociales de gran calado como la cosificación o el abuso que se ejerce sobre la mujer, la salud mental y su relación con el trauma, el amor, la amistad y las relaciones familiares.



Selftape está rodada en varios idiomas (principalmente en catalán y español), y ha sido dirigida por Bàrbara Farré (La última virgen, Todas las veces que nos enamoramos) y coescrita por las propias Joana y Mireia Vilapuig junto con Ivan Mercadé (Todos mienten, Cites), Carlos Robisco y Clara Esparrach. Un proyecto liderado por Mercadé y las hermanas Vilapuig también en la producción ejecutiva, al lado de Pau Freixas (Todos mienten, Días de Navidad, Polseres vermelles (Pulseras rojas)), Carlos Fernández y Laura Fernández Brites y con el apoyo tanto de Filmin como de Filmax en la parte económica y promocional.