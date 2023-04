Los misterios de El internado Las Cumbres están a punto de llegar a su fin. La serie inspirada en la icónica franquicia estrenada por Antena 3 alcanza su tercera temporada y última el viernes 7 de abril en exclusiva en . En ella se retoma la vida en el centro educativo con más secretos de la televisión nada menos que tres meses después de los acontecimientos de la segunda tanda.

Producida por The Mediapro Studio y Buendía Estudios, vuelven a ponerse al frente de los guiones Laura Belloso (Luna, el misterio de Calenda), creadora de la serie junto a Asier Andueza (El internado), además de Sara Belloso, Eva Mir y Guillermo Cisneros. Laura Belloso además asume la dirección en esta última tanda de El internado Las Cumbres junto a Oriol Ferrer y Alexandra Graf.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

VER SERIE

El internado Las Cumbres: sinopsis, tráiler y reparto de la temporada 3, de estreno en Amazon

Tres meses después de los terribles sucesos que acabaron con la vida de Paz, Amaia está segura de que los misterios que habitan el internado no están resueltos. Dispuesta a llegar hasta el final, implica a Zoe, una nueva alumna procedente de una residencia de acogida en la que ya no saben qué hacer con ella. Zoe conecta desde el principio con el grupo, que pronto se ve envuelta en desapariciones y crímenes horribles entre los muros del monasterio.

De nuevo el grupo se verá sometido a situaciones extremas entre las que la propia Zoe vivirá una carrera a vida o muerte que se convertirá en toda una prueba de fuego para su amistad. Mientras, Alicia/Inés y León se verán envueltos en una carrera a contrarreloj para escapar de la muerte y su pérdida de memoria.



El internado Las Cumbres está protagonizada por Albert Salazar (Todas las veces que nos enamoramos, El crédito), Carlos Alcaide (Libertad, La edad de la ira), Daniela Rubio (La caza. Monteperdido, Desaparecidos, Acacias 38), Claudia Riera (Vis a vis: El oasis), Mina El Hammani (Élite), Natalia Dicenta (Solas), Joel Bosqued (Madres. Amor y vida), Lucas Velasco (Educando a Nina), Asia Ortega (Hasta el cielo: la serie), Aitor Beltrán (Ignatius de Loyola), Kándido Uranga (El silencio de la ciudad blanca), Irene Anula (La casa de papel), Nicolás Cazalé (L'âge de déraison), Annick Weerts (La vida era eso) y Alberto Berzal (Madres. Amor y vida), entre otros.

Además, en esta temporada se suman a su reparto Lydia Pavón (La edad de la ira), Nagore Aramburu (Patria), Mia Lardner y Zigor Bilbao, entre otros.