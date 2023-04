En 2022 nos enternecimos como hacía tiempo que no nos pasaba con Heartstopper. La serie llegó a Netflix para mostrarnos cómo el adorable Charlie y el fan del rugby Nick se conocen y, desde ese momento, su improbable amistad crece hasta convertirse en un inesperado romance. Con dos personalidades muy distintas, trataron de avanzar juntos en el sendero del autodescubrimiento y la aceptación, llegando a entender que lo que tenían sería fuerte si ambos tenían espacio para desarrollarse de forma individual, pero se apoyaban mutuamente.

El mayor mérito de esta ficción fue mostrar con verdadera naturalidad el nacimiento de un amor en una serie o película que retrata la comunidad LGTBI, más aún tratándose de una historia de adolescentes, sin llevar al extremo la sexualidad de los personajes, como quizá sí hemos visto en otras series como Física o química, Élite o A través de mi ventana, aunque no por ello menos adictivas. Un año más tarde, es el turno de comprobar cómo continúa su historia de amor en la temporada 2 de la serie.



Tal como desvela el tráiler, en esta segunda tanda de Heartstopper debemos prepararnos para un salto de madurez de todos los personajes. La confianza en sí mismos y el autoestima serán los dos grandes pilares de la temporada, manifestados de formas distintas por los variados procesos de cada uno de los jóvenes. La proyección de futuro, el amor propio y la mejor disposición para respetar y apreciar a los otros, enriquecerán los nuevos capítulos.

Heartstopper: reparto y fecha de estreno de la temporada 2 en Netflix

Charlie, Nick y sus amigos regresan al instituto el próximo jueves 3 de agosto, momento en el que comenzarán sus nuevos retos. Con los exámenes muy cerca, tendrán que lidiar con el nerviosismo por completarlos con buenos resultados. Pero al mismo tiempo, dos citas emocionantes les esperan al final del curso, el viaje de estudios a París y el baile de graduación. ¡Así es difícil concentrarse en los apuntes! Sin embargo, con el apoyo de sus amigos, la vorágine de sentimientos quizá pueda mantenerse a raya durante unos meses más.

La segunda temporada de Heartstopper recupera a su reparto principal, encabezado por Joe Locke y Kit Connor acompañados de William Gao (Tao), Tobie Donovan (Isaac) y Yasmin Finney (Elle) como la pandilla de los chicos, además de Corinna Brown y Kizzy Edgell como Tara y Darcy. También se espera la participación de Olivia Colman (The Crown), que consigue dotar de gran profundidad el papel de Sarah, la madre de Charlie.