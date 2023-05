La comunidad de vecinos más famosa de la televisión llegó a nuestras pantallas el 7 de septiembre de 2003, marcando un antes y un después en la historia de la ficción en nuestro país. Aquí no hay quien viva batió todos los récords de audiencia cuando se estrenó y todavía hoy continúa haciendo unos datos nada desdeñables tanto en las reposiciones, como en las plataformas en las que está disponible.

Uno de los personajes más recordados es el de Juan Cuesta, interpretado por el actor José Luis Gil. Este personaje estuvo a punto de ser representado por otra cara conocida del humor y la televisión como es Pablo Carbonell. El gaditano lo ha explicado en el podcast Errar es de sabios.

This content is imported from TikTok. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

@erradoaragon Ojito, que Pablo Carbonell estuvo a punto de convertirse en nuestro querido Juan Cuesta en ‘Aquí No Hay Quien Viva’ ♬ sonido original - Errado de Aragón

"Yo he dicho que no a ser 'El Señor Cuesta'. Me podía haber parecido bien o mal, pero es que yo iba a dirigir 'Atún y chocolate', estaba viviendo en Zahara de los Atunes, había tenido seis años y medio de reportaje semanal en 'Caiga quien caiga', compaginado con películas y conciertos...", ha explicado el actor.

Y añadía a continuación. "Yo sabía que eso iba a petar, quise dirigir mi película, dirigir cine", explicaba Carbonell. No hay duda de que le habría cambiado la vida si hubiese aceptado.

'Aquí no hay quien viva' cumple 20 años

A3

Como diría Mecano, "El 7 de septiembre es nuestro aniversario". Y precisamente es el vigésimo aniversario de una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3, siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país.

La serie tuvo cinco temporadas en Antena 3. Se despidió definitivamente en esta cadena en julio de 2006 tras 90 capítulos, como una de las series españolas más exitosas de la historia, llegando a obtener más del 40 % de cuota de pantalla y convirtiéndose en la serie más vista de la década del 2000 en España. Desde abril de 2007 se emite en Telecinco y en Prime Video La que se avecina, su adaptación con gran parte del equipo de actores, guionistas, productores y técnicos de Aquí no hay quien viva, y ha sido otro rotundo éxito: ya preparan la temporada 14 y ha tenido un impacto igual o superior al que tuvo Aquí no hay quien viva. Alberto y Laura Caballero, los hermanos detrás de estas series, también han repetido éxito con series como El Pueblo o Machos Alfa. Ahora han confirmado una nueva serie para Movistar.