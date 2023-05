El mundo de las adicciones ha sido reflejado de forma habitual en la ficción, generalmente asociado al universo del crimen y la mafia. Pero también hemos podido ver algunos atisbos de la cara B, especialmente de la droga, como parte de alguna trama dramática como la de Coral en Sky Rojo. Lo que no es tan común es que la adicción sea el eje central de una serie o película, como por ejemplo sí ocurría en Trainspotting o en la serie de Disney Plus+ Dopesick y, es el turno del audiovisual español para contar un relato de redención en Yo adicto.

Precisamente en se podrá ver esta nueva serie española que adaptará la novela del mismo título del cineasta Javier Giner (El Antivlog, Yo quisiera) basada en su propia experiencia. En Yo adicto se tratará de traspasar la honestidad y valentía del autor al contar su testimonio ante la recuperación de sus propias adicciones, con lo duro y al mismo tiempo esperanzador que supone ese viaje.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.





Yo adicto: sinopsis y reparto de la nueva serie española de Disney Plus+

El texto de Yo adicto tiene una crudeza en su relato innegable, pero que nadie se lleve a error, el relato de la novela autobiográfica (y esperamos que el de la serie también) es luminoso, optimista y hasta divertido incluso en algunos momentos, pero sin faltar a la verdad.

La sinopsis del libro ya anticipa algo del tono y la profundidad del relato: «El 2 de enero de 2009 ingresé, por voluntad propia, en una clínica de desintoxicación. Dejaba atrás un reguero de autodestrucción y una sucesión interminable de días oscuros llenos de dolor y desamparo.

Esta es la historia real, en primera persona, de cómo superé, con ayuda, mi adicción al alcohol y a la cocaína y conseguí recuperar mi vida.»

Giner asume las tareas de realización y guion, ya que el texto adaptado lo firma junto a Aitor Gabilondo (Patria, Vivir sin permiso, Entrevías, El silencio), y los 6 capítulos los dirige en colaboración con Elena Trapé (Las distancias, Los encantados).

Oriol Pla (El día de mañana, Dime quién soy) es el actor designado para dar vida a Giner en esas memorias sobre la rehabilitación. Le acompañan en el reparto Nora Navas (Las del hockey, La catedral del mar), Ramón Barea (Carlos, Rey Emperador, Olmos y Robles), Marina Salas (Hache, La zona), Itziar Lazkano (Estoy vivo, La víctima número 8), Bernabé Fernández (Señoras del (h)AMPA, Las chicas del cable) y Catalina Sopelana (Sky Rojo, Sentimos las molestias). Por si fuera poco, como regalo para los espectadores, también tienen una aparición especial Vicky Luengo (Antidisturbios, Reina Roja) y Omar Ayuso (Élite).