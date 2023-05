Varias generaciones de niños y niñas en el mundo han soñado con convertirse en un intrépido aventurero que encuentra tesoros y lucha contra los malos y, en ese campo, hay un referente inigualable en carisma y transcendencia: Indiana Jones. El cultísimo profesor de arqueología Henry Walton Jones Jr. escondía una faceta muy osada cuando salía de las aulas y se dedicaba a descubrir y rescatar tesoros para su gobierno entre 1930 y 1950, más aún si tenía la oportunidad de ponerlos a salvo de las manos de los nazis o los soviéticos, los dos grandes enemigos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, respectivamente.

Con esa premisa, llegó a los cines en 1981 'En busca del arca perdida', tras casi diez años de trabajo de guion y producción por parte de George Lucas, aunque la mano determinante de Steven Spielberg como director fue la que llevó al filme a la gran pantalla. Desde entonces, tres títulos más se fueron sucediendo: 'El templo maldito' (1984), 'La última cruzada' (1989) y 'El reino de la calavera de cristal' (2008).

Ahora, 15 años más tarde, en 2023 llega el epílogo de esta pentalogía en que tendremos la oportunidad de ver por última vez a Indiana Jones siendo interpretado por el icónico Harrison Ford ('Star Wars', 'Blade Runner', 'El juego de Ender'). Con 'Indiana Jones y el Dial del Destino' despedimos la saga tal y como la hemos conocido, en una aventura que incluye saltos en el tiempo y muchas aventuras, pero que por primera vez no tiene detrás a Lucas ni Spielberg (aunque sí son productores ejecutivos). Dado que el estreno de 'Indiana Jones 5' es el próximo 30 de junio, os proponemos hacer un visionado previo de las cuatro joyas anteriores y os contamos dónde están disponibles todas las películas de la saga Indiana Jones.





'Indiana Jones': dónde ver todas las películas por orden

Durante años, las películas de 'Indiana Jones' han tenido múltiples pases en televisión, garantizando entretenimiento a raudales para los más pequeños (y no tan pequeños) de la casa. Siempre disfrutables, varias de ellas están en diferentes plataformas, pero solo hay dos que tenga las cuatro entregas anteriores a 'Indiana Jones 5' disponibles en su catálogo, y, desde el miércoles 31 de mayo, también Disney Plus+.

Sin embargo, para quien no disponga de estos dos proveedores de streaming, aún existe alguna alternativa para varios de los filmes. Concretamos dónde se puede ver cada entrega de la saga 'Indiana Jones', para que nadie se las pierda:

Dónde ver 'Indiana Jones: En busca del arca perdida'

Año 1936. Indiana Jones es un profesor de arqueología, dispuesto a correr peligrosas aventuras para hacerse con valiosas reliquias históricas. Tras una infructuosa misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del Arca de la Alianza, donde se conservan las Tablas de la Ley que Dios entregó a Moisés. Según la leyenda, quien las posea tendrá un poder absoluto, razón por la cual también la buscan los nazis.

'Indiana Jones: Raiders of the Lost Ark'. EE.UU., 1981. Aventuras. 115 min. Dir.: Steven Spielberg. Int.: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Alfred Molina.

Disponible en SkyShowtime, Disney+ y, en alquiler, en Amazon Prime Video y Apple TV.

Dónde ver 'Indiana Jones y el templo maldito'

Lucasfilm

Un año antes de la primera aventura cinematográfica de Indiana Jones, tuvo una pequeña misión en Shanghai (1935). Tras meterse en jaleos en un local nocturno, consigue escapar junto a una bella cantante y su joven acompañante, el pequeño Tapón (Ke Huy Quan, ganador del Oscar 2023 a Mejor actor de reparto por 'Todo a la vez en todas partes'). Después de un accidentado vuelo, los tres acaban en la India, donde intentarán ayudar a los habitantes de un pequeño poblado, cuyos niños han sido raptados.

'Indiana Jones and the Temple of Doom'. EE.UU., 1984. Aventuras. 118 min. Dir.: Steven Spielberg. Int.: Harrison Ford, Kate Capshaw, Jonathan Ke Quan, Amrish Puri, Roshan Seth, Pat Roach.

Disponible en SkyShowtime, Disney+, Movistar+ y, en alquiler, en Amazon Prime Video y Apple TV.





Dónde ver 'Indiana Jones y la última cruzada'



Lucasfilms

El doctor Jones se ve involucrado en una nueva aventura al descubrir que su padre (Sean Connery) ha sido secuestrado por los nazis. Lo que quieren del veterano profesor es su diario, una compilación de los conocimientos que ha adquirido sobre el Santo Grial. Pero el libro se encuentra en poder del joven Jones, que viaja a Venecia, último lugar en el que se vio a su padre. Para encontrarlo cuenta con la ayuda de su inseparable colega Marcus Brodi y de una nueva compañera, Else Schneider.

'Indiana Jones and the Last Crusade'. EE.UU. 1989. 122 min. Aventuras. Dir.: Steven Spielberg. Int.: Harrison Ford, Sean Connery, Alison Doody, Denholm Elliott, John Rhys-Davies, River Phoenix.

Disponible en SkyShowtime, Disney+, Movistar+ y, en alquiler, en Apple TV.

Dónde ver 'Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal'

Lucasfilms

En plena Guerra Fría, Indiana Jones se ve envuelto en una peligrosa tarea con unos agentes soviéticos en un remoto desierto al que llegó detenido junto a su amigo Mac (Ray Winstone). El decano de la Universidad (Jim Broadbent) le confiesa a su amigo, el viejo profesor Jones, que las últimas misiones de Indy han fracasado, y que está a punto de ser despedido. Mientras tanto, Indiana conoce a Mutt (Shia LaBeouf), un joven rebelde que le propone un trato: si le ayuda a resolver un problema personal, él, a cambio, le facilitaría uno de los descubrimientos más espectaculares de la historia: la Calavera de Cristal de Akator, que se encuentra en un lugar remoto del Perú. Pero los agentes soviéticos, dirigidos por la fría y bella Irina Spalko (Cate Blanchett), tienen el mismo objetivo.

'Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull'. EE.UU., 2008. Aventuras. 125 min. Dir.: Steven Spielberg. Int.: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt, Ray Winstone, Jim Broadbent, Igor Jijikine, Alan Dale, Joel Stoffer, Neil Flynn.

Disponible en SkyShowtime, Disney+, Movistar+ y, en alquiler, en Amazon Prime Video y Apple TV.

Dónde ver 'Indiana Jones y el Dial del Destino'

Lucasfilms

James Mangold asume el reto de relevar al mismísimo Spielberg como director de la cinta. En ella, Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada (Phoebe Waller-Bridge, creadora y protagonista de 'Fleabag'), Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller (Mads Mikkelsen), un ex nazi que trabaja para la NASA.

'Indiana Jones and the Dial of Destiny'. EE.UU., 2023. Aventuras. min. Dir.: James Mangold. Int.: Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones, Olivier Richters, John Rhys-Davies.

Estreno en cines el viernes 30 de junio.