Aunque Netflix se hizo muy popular por su fortísima apuesta por las series, sobre todo aquellas que se pueden ver en maratón gracias a su sistema de reproducción automática, lo cierto es que nunca olvida su pasión por el cine. Todos los meses nos seduce con estrenos jugosos y este junio de 2023 hay espacio para grandes series, pero tampoco se olvida de las películas.

Precisamente, los lanzamientos de películas en junio de 2023 son de lo más atractivos. Comedia, romance, acción y animación tienen cabida entre las grandes apuestas de Netflix, pero sabemos que al menos dos títulos destacarán ante los ojos de los espectadores por lo esperados que son. Para que no pierdas detalle, aquí están las películas de Netflix que vas a devorar este junio de 2023.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Las películas de Netflix que podrás ver en junio de 2023

Como no solo de maratones viven los suscriptores de Netflix, os ofrecemos las mejores alternativas para disfrutar de historias que tienen principio y fin en menos de dos horas.

'Tyler Rake 2'

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ni siquiera la muerte puede frenarlo 👊 🔥. @ChrisHemsworth vuelve con #TylerRake2 el 16 de junio, solo en Netflix. pic.twitter.com/P8XLwgunCR — Netflix España (@NetflixES) May 16, 2023

Chris Hemsworth retoma el 16 de junio su papel protagonista en 'Tyler Rake 2', secuela de la taquillera película de acción de Netflix 'Tyler Rake', basada en la novela gráfica 'Ciudad', de Ande Parks. A las órdenes de Sam Hargrave y con un guion de Joe Russo, Hemsworth, como el australiano Rake, nos mostrará qué ha sido de su personaje tras sobrevivir de milagro en la primera entrega. Este mercenario de operaciones encubiertas vuelve con otra misión letal: sacar de la cárcel a la familia de un despiadado gánster georgiano.



'A través del mar (A través de mi ventana 2)

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Enamorarse era la parte fácil, ahora tendrán que hacer frente a la realidad. La película #ATravésDelMar llega el 23 de junio. pic.twitter.com/K1CD0j8q0H — Netflix España (@NetflixES) May 17, 2023

Netflix nunca deja escapar una oportunidad de negocio y en las adaptaciones literarias ha encontrado un filón. En ese campo, las novelas de los hermanos Hidalgo publicada por Ariana Godoy eran una gran promesa y, por el momento, no han defraudado. 'A través de mi ventana' conquistó al público adolescente en 2022 y, tras lo que nos ha parecido una larga espera, el 23 de junio nos reencontramos con Raquel y Ares en 'A través del mar'. En la secuela, Ares se ha ido a estudiar a Estocolmo y ahora tiene una relación a distancia con Raquel, lo cual es más problemático de lo que esperaban. Cuando llega el verano y vuelven a encontrarse, la larga separación y las personas a las que han conocido en ese tiempo pondrán en peligro un vínculo que creían irrompible.

La combinación perfecta

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

¿Lo arriesgarías todo por un romance? La película ’La combinación perfecta', con Gabrielle Union y Keith Powers, llega el 23 de junio. pic.twitter.com/CT7ZgdKVkd — Netflix España (@NetflixES) May 18, 2023

El 23 de junio también podremos conocer la historia de Jenna (Gabrielle Union), una mujer que, tras ruptura pública muy complicada y un despido sonadísimo, vuelve a Nueva York para retomar su carrera profesional en el mundo de la moda. Consciente de que solo tendrá una oportunidad para lavar su nombre, Jenna se traga el orgullo y empieza a trabajar a las órdenes de la despiadada Darcy (Gina Torres). Pero todo se complica cuando se enamora de Eric (Keith Powers), un compañero encantador mucho más joven que ella... y que resulta ser el hijo de su jefa. Después de tanto sacrificio por su trabajo, Jenna no sabe si arriesgarlo todo por un amor secreto ni si su relación con Eric tiene futuro con esa brecha generacional entre ambos.

Nimona

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Una nueva heroína empieza a coger forma. La película #Nimona llega el 30 de junio. pic.twitter.com/cnEI5yPKnQ — Netflix España (@NetflixES) May 18, 2023

La animación también tiene cabida en Netflix. El 30 junio nos adentramos en un mundo medieval futurista, el caballero Ballister Bravocorazón (Riz Ahmed, 'The Night Of', 'Sound of Metal') es acusado de un crimen que no ha cometido, y la única persona que puede ayudarlo a demostrar su inocencia es Nimona (Chloë Grace Moretz,'The Peripheral'), una traviesa adolescente con inclinación por el caos… que además resulta ser el ser metamorfo al que debe destruir. Pero, dado que lo persigue todo el reino, Nimona es el mejor compinche (o más bien el único) al que Ballister puede aspirar. De modo que, mientras se difumina la línea entre héroes, villanos y monstruos, la pareja causa estragos a diestro y siniestro para que Ballister pueda lavar su nombre y Nimona… pueda causar estragos a diestro y siniestro.



Además, también podrás disfrutar de estos títulos:

'Una vida maravillosa' - 1 de junio

'Ricos de amor' - 2 de junio

'Conexiones perdidas' - 2 de junio

'Las semanas mágicas' - 9 de junio

'Sé tú misma' - 9 de junio

'Una imagen para creer' - 23 de junio

'iNumber Number: El oro de Johannesburgo' - 23 de junio

'Huye, conejo, huye' - 28 de junio