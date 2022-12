Cosas que no necesitamos incluir en el párrafo inicial de nuestra lista de los mejores series de televisión de 2022: uno, este año se ha emitido mucha televisión; dos, mucha de ella ha sido muy buena; y tres, los meta-prólogos son un cliché.

Lo que sí tenemos que hacer es empezar con la lista de las series de televisión que han entrado en nuestro top series emitidas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Para eso estás aquí, ¿verdad? No el análisis sobre cómo Netflix, una vez la fuerza predominante en el entretenimiento, un streamer tan grande que incluso comenzó a empequeñecer al ex campeón HBO en la temporada de los premios, comenzó a mostrar grietas en la armadura. Desde luego, no hace falta oír hablar de la superabundancia de entretenimiento, tan enorme esta primavera, que la fórmula antes infalible de gran estrella más ambientación histórica más cineasta de renombre llevó a que series que normalmente habrían dominado la conversación semanas enteras desaparecieran por completo de la cultura pop. (En serio, intente nombrar la serie sobre el Watergate que protagonizaron Sean Penn y Julia Roberts y que fue creada por Sam Esmail. Es imposible hacerlo).

Entonces, ¿cómo hemos seleccionado las mejores series del año? Pues lo confieso, es una lista completamente subjetiva y personal, basada en mis gustos y opiniones. Pero como entiendo que mi opinión es poco importante, también tenemos los listados realizados por todo el equipo, así que ahí puedes encontrar las mejores series de Netflix de 2022, las mejores series de HBO Max de 2022 o las mejores series de Prime Video de 2022, entre otros artículos que vamos publicando en la web.

En cualquier caso, lo que puedes ver a continuación es una lista bastante completa del año. Desde un drama de Apple TV+ que captó nuestra nueva cultura laboral híbrida como ningún otro, hasta el éxito culinario sorpresa del verano, pasando por una alucinante exploración de la psique de un hombre, estos son las mejores series de 2022: