Aunque nos tiene acostumbrados a papeles de comedia, en la que sin duda se consagró gracias a su personaje de Michael Scott en The Office, Steve Carell ha explorado a lo largo de su carrera algo más que su eficiente vis cómica, coqueteando con el drama en algunas ocasiones. Quizá uno de sus papeles más serios de los últimos años haya sido el de Mitch Kessler en The Morning Show, con bastantes aristas como sospechoso de acoso sexual en una cadena de informativos estadounidense. Ahora da un paso más allá hacia otro género, el thriller, en su nueva aventura televisiva, la serie El paciente.

En ella le vemos pasar auténticos apuros convertido en un terapeuta que ve como su vida está contra las cuerdas cuando le toca tratar a un asesino en serie. Ese es el punto de partida de este drama en que la terapia trata de exorcizar los traumas del, a priori, antagonista. Eso sí, en esta ocasión se parece más al enfoque serio y profundo de En terapia, la ficción que resucitó HBO Max con Uzo Aduba (Orange is the New Black), y no tanto como en otras ficciones sobre esta técnica psicológica como State of the Union, Web Therapy o la española Doctor Portuondo, que lo enfocaban desde la comedia. A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre El paciente.





El paciente: cuándo y dónde ver la serie en plataformas

Steve Carell se estrena en España como el psicólogo terapeuta Alan Strauss el miércoles 30 de noviembre. El paciente, por ser de la cadena estadounidense FX (Fox Extended), pasa automáticamente al catálogo de Disney Plus+ por ser propiedad de The Walt Disney Studios. De modo que será la plataforma del ratón la que ofrezca los capítulos a nivel internacional. Eso sí, el día del lanzamiento estarán disponibles los 4 primeros episodios y, posteriormente, se irán estrenando uno por semana hasta alcanzar los 10 que componen la ficción.





El paciente: sinopsis y reparto de la serie de Disney Plus+

Alan Strauss (Steve Carell, Space Force) es un terapeuta al que un paciente que le ha confesado que es un asesino en serie tiene prisionero. Sam (Domhnall Gleeson, Black Mirror, Run) tiene una petición terapéutica muy peculiar: que Alan frene sus impulsos asesinos. Para sobrevivir, Alan tiene que calmar la mente torturada de Sam y conseguir que pare de matar, pero Sam evita hablar de temas tan peliagudos.



Durante su retención, Alan descubre tanto lo obsesionado que está Sam como todo el trabajo que tiene con él para reparar los daños que le ha causado su familia. El tiempo se le acaba y Alan se esfuerza por detener a Sam antes de convertirse en cómplice de asesinato o lo que es peor, en una de sus víctimas.

Con un guion de Joel Fields & Joe Weisberg y dirigidos por Chris Long, Kevin Bray y Gwyneth Horder-Payton, los diez episodios están protagonizados por los ya nombrados Steve Carell y Domhnall Gleeson (hijo de Brendan Gleeson), pero no están solos en esta tarea. De hecho, el personaje de Alan está interpretado en su versión más joven por Jackson Dollinger. Pero para entender los traumas de Sam y el tratamiento de Alan debemos conocer a su entorno, interpretado por David Alan Grier (Una serie de catastróficas desdichas), Linda Emond (Succession) como la medre de Sam, Laura Niemi (This is Us), Andrew Leeds (Barry), Alan Blumenfeld (Mad Men) y Alex Rich (el joven Picasso en Genius), que completan el reparto.