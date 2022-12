Quizás te hayas ofrecido voluntaria o tal vez te ha tocado, pero el caso es que elaborar el menú de Nochebuena es cosa tuya. No te preocupes en lo más mínimo, en Diez Minutos estamos para ayudarte a elegir las mejores recetas (las que les dejarán impresionados) y te explicamos paso a paso a cómo hacer cada plato para que seas la anfitriona perfecta y todo salga genial. Y ten abierta la mente a preparaciones nuevas como las que encontrarás en las mejores 15 recetas con frutas para disfrutar en la mesa.

Algunos consejos antes que nada: una vez que has elegido qué quieres preparar, lee la receta y elabora la lista de la compra; organiza los tiempos (hay platos que se pueden dejar medio hechos el día de antes y así no te verás agobiada); seguro que puedes ir preparando varias cosas a la vez (si tienes algo cociendo o en el horno, puedes ir picando ingredientes para otra elaboración, por ejemplo). Y ante todo, no te pongas nerviosa, tus invitados van a disfrutar de la compañía y la comida va a salir genial, ya verás. Para romper el hielo recíbeles con uno de estos 30 recetas de cócteles fáciles para hacer en casa y, por qué no, con una tapa, nadie puede resistirse a estas 30 recetas fáciles y rápidas para un buen picoteo.

Si quieres sorprender, sirve entre el entrante y el plato principal un sorbete, puedes encontrar uno de mango muy rico entre estas Recetas de postres con mango: en helado, mousse, sorbete... o un tradicional sorbete de limón, aquí tienes la solución a Cómo hacer el mejor sorbete de limón: con cava, sin alcohol... elige el que más te guste o la versión "sin" si hay niños.

Disfruta del placer de cocinar, de recibir en casa, de estos platos deliciosos y sobre todo ¡Feliz Navidad!

ENTRANTES



Ensalada caprese de Navidad

Ingredientes para 4 personas: 400 g de tomates cherry, 3 yogures naturales, 200 g de queso crema, 30 g de queso parmesano rallado, aceite de oliva, hojas de albahaca.



Elaboración

Precalentar el horno a 160ºC. Poner los tomates cherry en un bol, añadir un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva. Remover para que queden embadurnados de aceite.

Colocar los tomates en bandeja de horno y meter al horno precalentado durante 15 minutos. Retirar.Poner un a sartén al fuego con cuatro cucharadas de aceite de oliva para freír unas 12 hojas de albahaca hasta que queden brillantes y quebradizas. Retirar a papel absorbente. Echar en un vaso de batidora el aceite usado con más hojas frescas de albahaca y triturar con batidora. Colar y reservar.

Poner en vaso de batidora el queso crema, los yogures y un cucharada de queso parmesano rallado. Batir con batidora y repartir en cuatro vasos. Repartir los tomates asados entre los cuatro vasos y el aceite de albahaca y las hojas de albahaca fritas.



Copa de huevo con foie

La presentación es muy importante, y con esta copa triunfarás. El huevo pochado no es difícil de hacer, sigue el paso a paso que te damos al pie de la letra y te saldrá perfecto. 10 recetas sorprendentes para el menú de Nochevieja.

Almejas en salsa dulce

Ingredientes para 4 personas: 1 k de almejas, 1 dl de jerez semiseco, 1/2 cebolla, 3 dientes de ajo, 1 cucharada de harina, perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Poner las almejas en agua fría con abundante agua fría y 30 g de sal por l de agua. Dejar las almejas en el agua 2 horas. Pasadas las dos horas, escurrir las almejas.

Pelar y rallar media cebolla. Pelar y picar fino los ajos. Poner una cazuela al fuego con 3 cucharadas de aceite de oliva y la cebolla rallada y los ajos. Mantener a fuego lento hasta que la cebolla quede transparente.

Añadir una cucharadita de harina de trigo y remover bien. Añadir el jerez , un poco de perejil picado y las almejas y dejar a fuego medio cinco minutos o hasta que las almejas se abran. Servir caliente.

Espirales de queso, aceitunas y pimientos

Ingredientes para 4 personas: 6 tortillas de trigo, 1 cebolla, 120 g de pimientos de piquillo, 200 g de queso crema, una cucharada de queso cheddar rallado.



Elaboración

Pelar y picar una cebolla. Poner en un bol la cebolla picada, 200 g de queso crema, una cucharada de queso cheddar rallado, 50 g de aceitunas negras picadas y los pimientos de piquillo picados. Mezclar todo.

Extender la mezcla sobre las tortillas de harina. Enrollar las tortillas formando un rulo. Envolver el rulo en papel film y refrigerar en la nevera para que tome un poco de consistencia.



Cortar los rulos en rodajas de unos 2 cm y servir.

Crema de castañas

Ingredientes para 4 personas: 1/2 k de castañas cocidas en conserva, 1 l de caldo de verduras, 3 puerros, 1 apio, 1 diente de ajo, 4 rebanadas de pan de molde, perejil fresco y sal.



Elaboración

Triturar las castañas en la batidora.

En una olla, llevar a ebullición el caldo y cocer con el diente de ajo durante cinco minutos los puerros cortados en rodajas junto con el apio y el perejil.



Agregar la pasta de castañas y deja que hierva una media hora. Sazonarlo. Colocar una rebanada de pan tostado en platos individuales y cubrirlos con la sopa de castañas.



Huevos rellenos de Navidad

Ingredientes para 4 personas: 1 remolacha, 1 cucharada de huevas d emújol, 50 g de jamón de York, 1 cucharada de mayonesa, nata para montar, 50 g de foie gras, perejil fresco, 8 huevos.



Elaboración

Poner una cazuela al fuego con los huevos cubiertos de agua y unas gotas de vinagre. Dejar cocer diez minutos desde que empiece a hervir el agua. Retirar, dejar templar, pelar los huevos, cortarlos por la mitad a lo largo y separar las yemas.

Mezclar en un bol una cucharada de mayonesa, el jamón de york picado y cuatro yemas cocidas y picadas. Mezclar hasta formar una masa uniforme.



Mezclar en otro bol el foie, cuatro yemas picadas y una cucharada de nata para montar. Mezclar en un bol la remolacha rallada, cuatro yemas de huevo, una cucharada de nata.

Rellenar las claras cocidas con la mezcla obtenida y decorar con perejil, cebollino o mujol.



Cestas de masa filo y salmón

Es de primero de cocina que la importancia de la presentación de un plato. Con estas cestitas tu entrante de entrará por la vista pero también dejará huella por su sabor. Espectacular la combinación de salmón con el queso blanco para untar. Anímate a preparar esta sencilla receta de Nochebuena de cestas de masa filo y salmón. Simplemente espectacular.

Milhojas de foie con mousse alcachofas

El foie micuit es un clásico en estas fiestas. Pues presentarlo sin más, con unas tostaditas para untar o puedes quedar como una experta chef con esta sencilla receta de milhojas de foie con mousse de alcachofas. Rico no, lo siguiente.

Cigalas con ajo y perejil

Hearst

fácil.20 minutos. 160 Calorías por ración.800 gramos de cigalas, 2 ajos, 1/2 limón, perejil fresco y aceite de oliva suave.

Elaboración: Si las cigalas son congeladas, descongelar poniéndolas en una fuente cubiertas de agua y un poco de sal. Cortar las cigalas en dos partes a lo largo y colocarlas en bandeja de horno. Precalentar el horno a 180º C. Poner dos ajos pelados en un mortero con un poco de sal y unas hojas de perejil. Majar bien y añadir seis cucharadas de aceite de oliva y el zumo de medio limón. Rociar con la mezcla las cigalas y meterlas al horno precalentado durante 4 minutos. Servir de inmediato.

PRINCIPALES

Pastel de foie y manzana

Ingredientes para 4 personas: 400 g de foie gras de pato, 3 manzanas verdes, 2 lonchas de beicon, 1 cucharadita de salsa de soja, 3 goyas de aceite de sésamo tostado, 200 g de queso de cara, una cucharada de azúcar y 10 avellanas.

Elaboración

Cortar las manzanas con mandolina en láminas finas. Cubrir un molde rectangular de unos 6 x 12 cm con una capa de láminas de manzana. Cortar el queso en láminas finas y cubrir las manzanas del molde con una capa de queso.

Cortar el foie en láminas y poner una capa sobre el queso. Cubrir el foie con una capa de queso. Repetir alternando capas de foie, queso y manzana. Poner 2 lonchas de beicon entre papel de cocina y meter a microondas a media potencia hasta que queden crujientes.

Picar fino las avellanas y el beicon, añadir unas gotas de aceite de sésamo tostado y una cucharadita de soja.

Espolvorear azúcar sobre la última capa de manzana y quemar con soplete. Servir espolvoreando la mezcla de avellanas y beicon.

Canelones de aguacate con salmón ahumado

Ingredientes para 4 personas: 250 g de salmón ahumado, 1 cebolleta, 100 g de pepinillos en vinagre, 1 cucharada de alcaparras, 4 cucharadas de mayonesa, 1 cucharadita de salsa de soja, 2 aguacates y cebollino.



Elaboración

Pelar y picar fino la cebolleta. Picar fino el salmón ahumado y el pepinillo.Mezclar en un bol las tres cosas junto con una cucharada de alcaparras, dos cucharadas de mayonesa y una cucharadita de salsa de soja. Mezclar todo.

Cortar los aguacates por la mitad a lo largo, quitar la semilla y pelar. Con ayuda de un pelador cortar en tiras el aguacate a lo largo.



Poner en papel film las tiras de aguacate superpuestas. Poner en el centro de la cadena formada un poco del relleno de salmón del paso uno. Hay que poner la cantidad suficiente para que, al enrollar, la mezcla de salmón quede envuelta en las tiras de aguacate. Servir el canelón con un poco de mayonesa y cebollino picado.

Cola de pescadilla rellena

Ingredientes para 4 personas: 150 g de langostinos, 1 cola de pescadilla limpia y abierta, 1,5 dl de nta líquida, cebollino fresco, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Precalentar el horno a 200 ºC. Poner una cazuela al fuego con los langostinos cubiertos de agua y un poco de sal. Mantener cociendo 5 minutos. Retirar, pelar y recuperar el jugo de las cabezas de los langostinos.

Picar un poco de cebollino. Poner en vaso de batidora la nata líquida, los langostinos pelados, el cebollino picado y el jugo de las cabezas. Salpimentar y triturar con la batidora hasta obtener una crema homogénea.



Limpiar cuatro colas de pescadilla. Abrirlas por la mitad y rellenar con la crema obtenida. Salpimentar ligeramente, añadir unas gotas de aceite de oliva por encima y meter al horno precalentado diez o doce minutos.



Rollo de pavo con salvia

Ingredientes para 4 personas: 800 g de pechuga de pavo, 120 g de panceta, salvia, aceite de oliva virgen extra, salsa de miel y mostaza, sal y pimienta roja.

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Pedir en la pollería que abran una pechuga de pavo para rellenar. Hacer unos ligeros cortes en la pechuga por el lado contrario a la piel.

Picar las hojas de salvia. Romper los granos de pimienta. Salar la pechuga por dentro y por fuera. Espolvorear las hojas de salvia y las pimientas y la panceta picada. Enrollar la pechuga para formar un rulo. Atar con cordel de cocina.



Meter al horno precalentado durante 30 minutos. Retirar del horno. Poner una sartén al fuego con un dl de aceite de oliva y cuando esté caliente freír el rulo de pavo para que quede dorado y crujiente. Retirar a papel absorbente. Servir cortado en rodajas con salsa de miel y mostaza.

Calamar a la plancha con salsa de cerveza

Ingredientes para 4 personas: 4 calamares, 2 dientes de ajo, 3 cucharadas de salsa de soja, 2,5 dl de cerveza rubia, 1 cebolla, 20 g de mantequilla, jengibre, perejil fresco, aceite de oliva, sal y pimienta.

Elaboración

Pelar y picar cebolla y el ajo. Poner una cazuela al fuego con tres cucharadas de aceite de oliva,la cebolla y el ajo picados. Añadir dos láminas de jengibre, tres cucharadas de salsa de soja y los tentáculos del calamar. Agregar la cerveza y dejar cocer 20 minutos.

Colar la salsa. Volver a poner la salsa al fuego con 20 g de mantequilla y dejar reducir hasta que espese. Los calamares deben estar limpios pero con su piel. Hacer unos cortes verticales sobre el cuerpo del calamar sin llegar a cortarlos del todo. Salpimentar.

Poner una sartén con unas gotas de aceite de oliva al fuego y cuando esté bien caliente añadir los calamares. Mantener poco tiempo, casi vuelta y vuelta. Si la sartén está bien caliente se dorará ligeramente el calamar en menos de dos minutos. Emplatar los calamares con la salsa de cerveza y perejil picado

Pargo con brócoli

Ingredientes para 4 personas: 800 g de parto, 60 g de mantequilla, 300 g de brécol, 1 cucharadita de harina, 2,5 dl de caldo de pescado, perejil fresco, aceite de oliva suave, sal y pimienta.

Elaboración

Afeitar con un cuchillo afilado la parte superior del brócoli para obtener las bolitas de la superficie. Poner una sartén al fuego con un cucharada de aceite de oliva para rehogar las bolitas de brócoli. Salpimentar y dejar un par de minutos salpimentado. Retirar y reservar.

Poner una sartén grande al fuego con 60 g de mantequilla y una cucharadita de harina. Remover mantequilla y harina durante un minuto y añadir el caldo de pescado y remover hasta que espese ligeramente.



Añadir a esa misma sartén los filetes de pargo salpimentados y mantener al fuego unos seis o siete minutos. Poner medio dl de aceite de oliva en vaso de batidora con unas hojas de perejil fresco. Triturar y colar. Servir el pescado sobre la salsa de su cocción, espolvorear el brécol por encima y añadir unas gotas del aceite de perejil.



Cebiche de langostinos con mango

Ingredientes para 4 personas: 12 langostinos, 2 limones, 2 naranjas, 1 cebolla, 1 mango, cilantro fresco, aceite de oliva y sal.

Elaboración

Poner una cazuela con dos litros de agua al fuego. Añadir los langostinos y 10 g de sal. Cuando el agua hierva, añadir los langostinos y escaldar 30 segundos. Retirar del fuego y enfriar los langostinos en agua con hielo. Pelar los langostinos y cortar en trozos.

Pelar y picar el mango en dados pequeños. Pelar y picar la cebolla. Hacer zumo de las limas y las naranjas. Picar un poco de cilantro fresco.



Poner en un bol el zumo de limón y naranja, la cebolla, el mango, el cilantro y langostinos. Dejar macerar en la nevera 10 minutos.



Servir sobre cucharas de degustación o pequeños cuencos individuales con unas gotas de aceite de oliva.

Aemono de pulpo con pepino

Este plato parte de la tradición milenaria japonesa donde las ensaladas se preparan con ingredientes principales como el pescado, el marisco o en este caso, un cefalópodo. Muy rica y fácil de hacer, anímate a preparar esta y las 30 recetas más originales para sorprender en Navidad.

Capón al estilo clásico

Un clásico que nunca falla en navidad es el capón. Puede que nunca lo hayas hecho porque te de miedo que no salga jugoso y tierno pero cocinar capón al estilo clásico nunca ha sido tan fácil con este receta perfecta para Nochebuena.



Solomillo en Hojaldre

Hearst

Ingredientes para 4 personas: 1,5 kilos de solomillo de ternera, 2 cebollas, 300 gramos de champiñones, 2 huevos, 100 gramos de paté de hígado de pato, 2 láminas de hojaldre, harina, pimienta negra molida, sal.

Elaboración

Poner al fuego una sartén lo suficientemente grande para que quepa el solomillo. Salpimentar el solomillo y poner en la sartén a fuego fuerte con un poco de aceite. Retirar cuando esté dorado y recuperar los jugos que haya soltado. Reservar. Pelar limpiar y picar las cebollas y el champiñón.

Poner una sartén al fuego con un poco de aceite de oliva y la cebolla y el champiñón cortados. Mantener a fuego suave 5 minutos y añadir los jugos reservados de dorar la carne y el paté. Debe estar al fuego hasta que el paté se funda y se forme una salsa espesa con el champiñón y la cebolla. Estira la masa de hojaldre sobre una superficie enharinada.

Extender una capa de champiñón y cebolleta sobre el centro de la masa. Poner encima el solomillo y, sobre éste, otra capa de champiñón. Envolver el solomillo con el hojaldre y decorarlo con recortes del mismo. Pintar la superficie con clara de huevo batida y meter al horno hasta que el hojaldre esté dorado.

Fideos negros con chipirones

Si en casa preferís el pescado a la carne esta es una opción súper original, sencilla y deliciosa para Nochebuena. Lleva esta delicia del mar, fideos negros con chipirones, a tu mesa con nuestra receta sencilla y rápida.

Bistec de atún con ajos asados

A veces no hay que complicarse la vida a la hora de cocinar y optar por opciones tan sencillas como un buen bistec de atún con ajos asados. Solo hay que poner atención en que la materia prima sea de buena calidad y en darle el punto justo para no que seco. Si tienes alguna duda, nosotros te contamos en esta receta de nochebuena, cómo conseguir un bistec de atún delicioso.

POSTRES

Piruletas de uva

Un postre tan sencillo como alegre, que les va a encantar a los peques de la casa.

Plato Hearst

Ingredientes para 4 personas: un racimo de uvas, 100 g de chocolate fondant, 1 cucharada de mantequilla, almendras picadas.

Elaboración

Derretir el chocolate y añadir la mantequilla mezclando muy bien.

Pinchar las uvas en palitos y bañarlas en el chocolate fundido.



Rebozar las uvas con las almendras picadas y dejar enfriar en la nevera.



Bocadillo de mango

Ingredientes para 4 personas: 4 panecillos de brioche, 500 ml de helado de mango, caramelo líquido, menta fresca, almendras picadas y nata montada.



Elaboración

Cortar los bollos de brioche a lo largo en dos mitades.

Servir dos bolas de helado y rellenar los espacios con nata.



Decorar con el caramelo y espolvorear los frutos secos.



Bizcocho de chocolate

Ingredientes para 4 personas: 150 g de harina, 50 g de cacao en polvo, 1 cucharadita de levadura en polvo, 1 yogur natural, 200 g de chocolate negro, 80 g de azúcar, 4 huevos, sal.

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Untar con mantequilla un molde rectangular para horno 22 x 10. Forrar el molde con papel de hornear. Volver a pintarte con mantequilla y espolvorear un poco de cacao en polvo.

Poner el chocolate negro en trozos en un cazo al baño María hasta que se derrita. Poner en un bol grande la harina, el cacao en polvo, el azúcar, una pizca de bicarbonato, 1 cucharadita de levadura, una pizca de sal,1 yogur, los 4 huevos ligeramente batidos y el chocolate previamente derretido. Trabajar con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea.

Añadir 100 g de mantequilla fundida y mezclar bien. Rellenar con la mezcla el molde y meter al horno precalentado durante unos 40 - 50 minutos o hasta que al pinchar con un palo de brocheta éste salga limpio. Retirar del horno dejar enfriar, desmoldar y espolvorear azúcar glas por encima antes de servir.



Palitos de Navidad

Ingredientes para 4 personas: 250 g de harina de trigo, 1,5 dl de agua, 5 g de levadura fresca, 1 huevo, 200 g de azúcar glas.

Elaboración

Precalentar el horno a 180 ºC. Poner en un bol la harina, el agua y la levadura. Mezclar todo con cuchara y terminar amasando con la mano 3-4 minutos. Tapar la masa resultante con un paño y dejar reposar 30 minutos.

Estirar la masa con ayuda de un rodillo hasta un grosor de 1 cm. Cortar en tiras de 1 cm de ancho (por 1 cm de grosor). Meter las tiras en la bandeja de horno previamente pintada con un poco de aceite de girasol y mantener en el horno unos 15 minutos o hasta que los palitos empiecen a coger color.



Poner en un bol una clara de huevo y 200 g de azúcar glas. Batir con batidora hasta obtener una crema fina. Pintar los palitos con el glaseado resultante solo hasta la mitad y espolvorear con confetis para decorar.



Crema Brûlée al romero

Ingredientes para 4 personas: 300 ml de leche, 300 ml de nata líquida, 5 yemas de huevo, 1 rama de romero, 175 g de azúcar granulada, 1 cucharada de harina de maíz, azúcar glas.

Elaboración

Poner un cazo al fuego para calentar la leche. Añadir la nata y el azúcar y remover. Mientras, en un cuenco mezclar las yemas con la maicena.

Cuando la leche esté a punto de hervir, retirar el cazo del fuego. Verter dentro la mezcla de las yemas y remover sin parar con una cuchara de madera. Poner de nuevo el cazo al fuego y dejar cocer sin parar de remover hasta que la mezcla espese. Añadir la ramita de romero, retirar del fuego y dejar en reposo diez minutos para que la hierba desprenda todo su aroma.

Retirar el romero y servir en cuencos individuales. Espolvorear con azúcar glas y tostar con el soplete hasta conseguir una costra de caramelo.

Postre exprés para Navidad

Ingredientes para 4 personas: 4 dl de nata líquida, 100 g de cerezas en almíbar en conserva, 2 cupcakes de chocolate, 100 g de chocolate negro, azúcar y esencia de vainilla.

Elaboración

Desmenuzar los cupcakes y repartir en cuatro copas. Repartir las cerezas sobre los cupcakes.

Poner la nata en un bol con 1 cucharada de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Batir con varillas hasta que la nata se monte. Repartir sobre las copas encima de los cupcakes.



Trocear el chocolate negro y repartir en las copas. Añadir la nata montada y en cada copa un chorrito de kirsch y servir.





Tarta flan de naranja



El postre es el último plato del menú, y por eso quedarás genial con este flan. Con el toque personal de naranja, fácil y además gustará mucho. Dale un giro de 180º al clásico fan y hazlo de naranja. ¡Triunfarás!

Torrijas de leche de coco

Hearst

Ingredientes para 4 personas: 400 gramos de pan brioche, 1/2 litro de leche, 1 dl de leche de coco, 1 dl de nata líquida, 1 limón, 1 naranja, 1 cucharada de azúcar moreno, 2 cucharadas de semillas de sésamo, anís estrellado, canela en rama, 80 gramos de frutos rojos, menta.

Elaboración

Poner un cazo al fuego con la leche, la nata, la leche de coco, una rama de canela y unas estrellas de anís. Mantener a fuego hasta que empiece a hervir. Apagar, retirar del fuego y dejar enfriar. Colar para retirar la canela y el anís estrellado. Cortar el pan de brioche en dados de unos 6-8 cm de lado.

Colocar el pan cortado en una fuente y empapar con la mezcla de leche del paso 1. Dejar en la nevera durante 1 hora. Sacar de la nevera el pan brioche, escurrirlo bien y empanar sus laterales con semillas de sésamo.

Calentar una sartén al fuego con 20 gramos de mantequilla y 1 cucharada de azúcar moreno. Dorar el pan brioche sobre la mantequilla con azúcar. Servir decorando con menta y frutas.

Tarta de Navidad

Los polvorones y turrones no pueden faltar en tu mes en Nochebuena pero a todos les gusta este postre tradicional en estas fiestas por eso siempre está bien tener un plan B en la recamara. Nosotros te proponemos una tarta de navidad, elaborada con galleta y chocolate blanco que hará las delicias de tus invitados más golosos.