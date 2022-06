Kumato asado con caballa Ingredientes: 300g caballas frescas, 3 cucharadas de salsa de soja, 1 lata de huevas de erizo, 100g arroz blanco, aceite de oliva, sal y pimienta, 4 tomates kumato, 1 cucharadita de vinagre blanco, 1 cucharadita de azúcar, 1 cebolla.

Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180º. Poner un cazo al fuego con el arroz, el doble del volumen de arroz de agua, una cucharadita de vinagre blanco y una cucharadita de azúcar. Dejar cocer 20 minutos, retirar y extender sobre una bandeja. Reservar. 2.- Picar media cebolla. Cortar la parte superior del los kumatos y poner dentro la cebolla picada. Salpimentar y meter al horno precalentado durante 15 minutos. Retirar. 3.- Poner una plancha al fuego. Sacar con cuidado los lomos a la caballa y quitarle las posibles espinas. Píntalos con salsa de soja y hazlos en la plancha sin añadir aceite. Servir los tomates asados con una cucharada de arroz, la caballa y terminar el plato con las huevas de erizo.

Bocadillo de sardinas y tomates Ingredientes: 1 pimiento verde, 60g azúcar, 60g sal, aceite de oliva virgen extra, 4 ajos, 4 pan, tomillo fresco, 4 tomates, 6 sardinas Elaboración: 1.- Abrir las sardinas a lo largo, limpiar bien quitando vísceras y espina. Lavar con agua fría. Secar y poner en una fuente cubiertas con una mezcla de azúcar y sal a partes iguales. Dejar tapado en la nevera 24 horas. Pasado ese tiempo, limpiar bien las sardinas quitando los restos de sal y azúcar. 2.- Precalentar el horno a 110º. Lavar y pintar los cuatro tomates y el pimiento verde con un poco de aceite de oliva. Meter al horno precalentado durante cuatro horas. Retirar. Quitar la piel a los tomates y al pimiento para picarlo todo finamente. Sazonar con una pizca de sal y azúcar y unas gotas de aceite de oliva. Reservar. 3.- Abrir el pan a lo largo. Frotar cada pan con un ajo pelado y poner un hilo de aceite de oliva virgen sobre la superficie. Tostar en parrilla. Montar los bocadillos poniendo sobre el pan tostado la mezcla de tomate y pimiento y encima la sardina con un poco de aceite de oliva virgen y una ramita de tomillo.

Orejones rellenos de yogur y pistachos Ana Ruiz Ingredientes: 2 yogures griego, 100g azúcar, 1 cucharadita agua de rosas, 1/2 limón, sal, 1 cucharada de cardamomo, 50g pistachos, 12 orejones Elaboración: 1.- Poner en un bol una cucharadita de azúcar, el agua de azahar, los yogures y una pizca de sal. Rallar encima la cáscara de limón y agregar el zumo de limón. Mezclar todo bien y dejar en la nevera. 2.- Poner una cazuela al fuego con medio litro de agua, las semillas de cardamomo y el resto de azúcar. Remover y cuando se haya disuelto el azúcar, añadir los orejones (albaricoques secos) a la cazuela. Dejar cocer a fuego bajo durante 25 minutos. Retirar los orejones que se habrán hinchado. Retirar y desechar las semillas de cardamomo. Dejar la cazuela a fuego medio para que se vaya evaporando el agua y se forme un almíbar espeso. 3.- Poner en manga pastelera la mezcla de yogur que teníamos en la nevera. Abrir con cuchillo los orejones solo hasta la mitad y rellenar con una cucharilla. Rociar con el almíbar y espolvorear con pistachos picados.

Medias noches de espárragos y pepino Ingredientes: 400g harina de fuerza, 40g azúcar, 60g mantequilla, 2 huevos, 1.2dl leche entera, 15g levadura fresca de panadería, 1 pizca sal marina, 1 huevo batido, 1 bote de yemas de espárragos en conserva, 1 pepino, 100g mayonesa Elaboración: 1.- Poner en un bol la leche, el azúcar los huevos, una pizca de sal y la mantequilla derretida. Batir con varillas e incorporar la levadura desmenuzada y la harina. Mezclar con cuchara y terminar amasando con las manos hasta obtener una masa elástica y homogénea. Dejar reposar una hora a temperatura ambiente en un bol tapado con un paño. 2.- Batir un huevo. Presionar con un puño la masa para extraer el gas que se habrá formado. Dividir la masa en bolas de unos 20 g cada una. Dar forma de bola alargada y colocar sobre bandeja de horno con papel de hornear. Pintar por encima con el huevo batido. Meter en el horno precalentado y mantener unos diez minutos hasta que adquieran un color tostado. 3.- Abrir las mediasnoches por la mitad a lo largo. Untar con mayonesa. Rellenar con puntas de espárragos y rodajas de huevo duro o pepino en rodajas muy finas cortado con mandolina.

Croquetas de chistorra Ingredientes: 40g mantequilla, 60g harina, 500g leche entera, 150g chistorra, huevo batido, pan rallado fino, pan rallado grueso, aceite de oliva virgen Elaboración: 1.- Desmigar o cortar en trozos muy pequeños la chistorra. Poner una sartén al fuego con la chistorra y dejar a fuego medio cinco minutos para que la chistorra vaya perdiendo parte de su grasa. Retirar la chistorra a papel absorbente y desechar la grasa. 2.- Poner una sartén grande al fuego con la mantequilla hasta que se derrita. Añadir a continuación la harina y remover durante un minuto. Añadir la leche y remover vigorosamente hasta que no quede ningún grumo. Cuando la bechamel empiece a espesar, añadir la chistorra. Mezclar y retirar del fuego. Poner en una fuente y tapar con film. Dejar enfriar y luego meter en la nevera para que la masa endurezca y sea más manejable. 3.- Dar forma a la masa en croquetas del tamaño preferido. Pasar la masa por pan rallado fino, luego por huevo batido y por último por pan rallado grueso. Poner una sartén con abundante aceite de oliva al fuego y freir las croquetas hasta que se doren. Retirar a papel absorbente.

Croquetas de puerro Ingredientes: 1 puerro, 600ml leche entera, 2 cucharadas harina, 60g mantequilla, sal, pimienta recién molida, 1 huevo, pan rallado grueso, nuez moscada Elaboración: 1.- Limpiar y cortar el puerro en dos mitades a lo largo y picar fino las dos mitades. Poner una sartén al fuego con 20 g de mantequilla y el puerro picado. Pochar a fuego medio hasta que quede blando pero sin que se dore nada. Retirar a papel absorbente. 2.- Poner una sartén grande al fuego con 40 g de mantequilla hasta que se derrita. Añadir a continuación la harina y remover durante un minuto. Añadir la leche, sal, pimienta y nuez moscada. Remover vigorosamente hasta que no quede ningún grumo. Cuando la bechamel empiece a espesar, añadir el puerro pochado. Mezclar y retirar del fuego. Poner en una fuente y tapar con film. Dejar enfriar y luego meter en la nevera para que la masa endurezca y sea más manejable. 3.- Dar forma a la masa en croquetas del tamaño preferido. Pasar la masa por huevo batido y por último por pan rallado grueso. Poner una sartén con abundante aceite de oliva al fuego y freír las croquetas hasta que se doren. Retirar a papel absorbente.

Ensalada de cítricos con vinagreta de miel Ingredientes: 1 naranja, 1 naranja sanguina, 1 mandarina, 1 pomelo, 1/2 lima, 1/2 limón, 1 cebolla morada, 100g queso feta, 60g aceitunas negras sin hueso, 5g jengibre fresco, 1 cucharadita de miel, 1 cucharadita de soja. Elaboración: 1.- Rallar una cucharadita de jengibre. Poner en un bol la miel, la salsa de soja, el jengibre rallado, 2 cucharadas de aceite de oliva y el zumo y ralladura de media lima. 2.- Cortar en rodajas la mandarina, la naranja sanguina, la otra naranja, el pomelo rosa, la media lima y medio limón. Recoger los jugos que suelten los cítricos al cortarlos en rodajas y añadirlos al bol del paso 1. 3.- Pelar y cortar en rodajas finas la cebolla. Cortar en rodajas las aceitunas negras. Servir la ensalada disponiendo los cítricos en rodajas alternando con la cebolla, las aceitunas, el queso feta desmenuzado y unas hojas de menta. Terminar aliñando con la vinagreta.

Galletas de kikos con queso y membrillo Ingredientes: 50g kikos, 40g mantequilla, 1dl vino blanco, 150g queso semicurado, 150g dulce de membrillo, tomillo fresco, 1 cucharadita vinagre, 2 cucharadas aceite de oliva, 120g harina de repostería, sal. Elaboración: 1.- Precalentar el horno a 180ºC. Triturar con robot de cocina o batidora los kikos. Poner en un bol 200 g de harina floja, los kikos, una cucharadita de sal, un poco de pimienta molida y la mantequilla. Con los dedos desmenuzar la mantequilla junto con la harina. Añadir el vino blanco y mezclar. Amasar hasta obtener una masa homogénea. Dejar reposar tapada 20 minutos. 2.- Con ayuda de un rodillo extender la masa lo más fina posible. Cortar en rectángulos y meter al horno precalentado hasta que cojan color. Retirar y reservar. 3.- Cortar el queso y el membrillo en rectángulos del mismo tamaño que las galletas y de un cm de alto. Poner un trozo de membrillo y otro de queso sobre cada galleta. Aliñar con una vinagreta de aceite y un poco de vinagre y unas hojas de tomillo.

Mini-tarta tatín Ingredientes: 1 manzana reineta, 1 masa quebrada, 120g azúcar, 80g mantequilla Elaboración: Cortar la manzana pelada por la mitad y quitar las semillas. Calentar el azúcar a fuego lento y, antes de que caramelice, añadir unas cucharadas de agua y mantequilla. Mover con una cuchara de madera y agregar la manzana. Cocer a fuego lento diez minutos. Retirar y colocar sobre la tartaleta. Verter el resto de caramelo y presentarlo en una blonda.

Hummus con semillas de sésamo Angélica Heras_HF Ingredientes: pan de pita, 1 garbanzos cocidos en conserva, jugo de limón, ajo, 1 cucharada de tajín, semillas de sésamo, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta blanca molida Elaboración: Para hacer el hummus: escurrir los garbanzos y ponerlos en un bol junto con el ajo, el limón, el aceite y el tahín. Mezclarlo todo y pasarlo, con cuidado, por un robot o batidora, para que quede una masa cremosa y no muy líquida. Salpimentar. Cortar en triangulitos el pan turco (como si fueran nachos) y poner sobre cada uno una cucharada de hummus. Decorar con un poco de pimentón dulce o con semillas de sésamo. Si te gusta, disfruta de estas 15 recetas de hummus para aperitivo.

Costrini de aguacates y tomates secos Angélica Heras_HF Ingredientes: 1 aguacate, tomates desecados, costrones de pan, jugo de limón Elaboración: Pelar y cortar el aguacate en daditos pequeños. También se puede aplastar con un tenedor hasta hacerlo puré. Para que no se ponga negro, rociarlo con unas gotas de limón. Sobre el costrini, extender el puré o colocar el aguacate en dados. Cortar en finas láminas el tomate seco. Es importante que sea de calidad. Ha de estar conservado en aceite de oliva y que, al cortarlo, no esté harinoso ni ácido. Poner el tomate sobre el aguacate. Si no hubiera tomates secos, se puede hacer esta tosta con anchoas o con unas sardinas en lata.

Boletus confitados Angélica Heras_HF Ingredientes: boletus, ajos, perejil, aceite de oliva virgen, sal, pimienta blanca molida, pan de molde Elaboración: Limpiar los boletus con un cepillo pequeño y quitarles la arena. Hacerlo suavemente para que no se rompan. Luego pasar un paño húmedo. Cortar con un cuchillo afilado los hongos en láminas muy finas. En una sartén, poner a calentar el aceite con tres o cuatro dientes de ajo enteros a fuego suave. Antes de que cojan color, bajar el fuego al mínimo y añadir las láminas de boletus. Dejar que el hongo se dore y se confite, siempre con el fuego bajo, hasta que se ablande. Salpimentar y añadir perejil picado muy fino. Servir los boletus sobre una tosta de pan no muy gruesa.

Tortitas de caperucita Ingredientes: tazas de harina, 1 taza de leche, 4 levadura en polvo, sal, 1 cucharada de azúcar, 2 huevos, mantequilla, 1 plátano y 6 fresas Elaboración: Mezclar una taza y media de harina, una de leche, 4 cucharaditas de levadura, una pizquita de sal, una cucharada de azúcar y las yemas de dos huevos. Montar las dos claras a punto de nieve. Añadir a la preparación anterior. Calentar una sartén, untar con un poquito de mantequilla y luego ir poniendo porciones de masa para formar los tortitas. Cuando salgan burbujas, darles la vuelta. Sacarlas, dejarlas enfriar y rellenar con rodajas de plátano y fresca, con mermelada o con trocitos de pavo y queso suave. CONSEJO Nutricional: Las tortitas son un alimento delicioso, pero aportan mucha grasa, azúcares e hidratos de carbono, por lo que sólo conviene ofrecérselas a los nios en ocasiones especiales. A la hora de servirlas, colócalas en un lado del plato y en el otro haz una figurita con el mismo alimento que has usado para el releno o dibuja o escribe algo relativo al cuento con mermelada de fresa o grosella (o con una salsa de tomate, si el relleno es salado).

Sándwich de fruta Ingredientes: piña, sandía, queso para untar, yogur Elaboración: Cortar las rodajas de piña y de sandía en rectángulos. Caramelizar en una plancha al fuego y formar los sándwiches rellenos de yogur desnatado batido o de queso untable. Para acabar, añadir unas frutas baby y decorar con unas hojitas de menta fresca.

Piruletas de uva con chocolate Plato Hearst Ingredientes: 1 racimo de uvas, 100g chocolate fondant, 1 cucharada mantequilla, almendras picadas Elaboración: Derretir el chocolate y añadir la mantequilla mezclando muy bien. Pinchar las uvas en palitos y bañarlas en el chocolate fundido. Rebozar las uvas con las almendras picadas y dejar enfriar en la nevera. Un postre tan sencillo como alegre, que les va a encantar a los peques de la casa.

Polos sorpresa de banana helada Plato hearst Ingredientes: 3 bananas, 150g chocolate negro de cobertura, toppings Elaboración: Pelar las bananas, cortarlas por la mitad y ponerlas un palito de polo. Ponerlos en una fuente sobre papel de horno y congelar 1 hora. Fundir el chocolate al baño maría. Cubrir las bananas con el chocolate. Rebozar con cuidado con los distintos toppings: fideos, coco... Volver a poner en la bandeja el papel y dejar en el congelador. Con esta receta puedes hacer polos mixtos con más de una fruta o incluso mezclarlas. Proponemos también petit suisse.

Brochetas de conejo con aliño Ingredientes: 400g conejo, 1 ajo, 1 cucharadita de orégano, 1/2 comino molino, 1 cucharada miel, sal, 1 zumo de limón, 1/4 guindilla, 1 cucharada perejil, aceite de oliva Elaboración: Para preparar el majado, primeramente añadimos el ajo, orégano, comino, miel, sal y zumo de limón. Majarlo en el mortero hasta que quede cremoso. Después añadir una guindilla sin semillas, un poco de perejil y mezclar. Troceamos el conejo. Lo ponemos a marinar con el majado. lo dejamos un mínimo de cinco minutos. Marcar en la sartén tres minutos. Tostar y listo.

Hamburguesas de conejo Ingredientes: 400g carne de conejo picada, 40g ciruelas pasas, 40g manzana, 12 tomates cherry, 12 panes para hamburguesas, rúcula canónigos, aceite de oliva, sal, pimienta Elaboración: Añadimos a la carne picada la ciruela pasa y la manzana. Salpimentar al gusto. Ligar y mezclar la carne. Formar las hamburguesas. Dorarlas dos minutos en una sartén con muy poco de aceite de oliva o en la barbacoa. Presentamos con el tomate, la rúcula, los canónigos y el pan.

Bagels de salmón y roastbeef Angélica Heras / HF Ingredientes: 300g roastbeef, 1 cebolla, 200g salmón ahumado, 200g crema de queso, 2cl miel, 2cl mostaza, 3cl aceite de oliva, 6 panes de bagel. Elaboración: Abrir tres bagels y untar con la crema de queso. Colocar una loncha de salmón y espolvorear con eneldo fresco. Para preparar la carne, perlar la cebolla, cortarla en rodajas finas y poner en una sartén con un poco de aceite. Mantener con el fuego a mínimo unos quince minutos, removiendo de vez en cuando hasta que empiece a coger color. Preparar una salsa con aceite de oliva, la miel y la mostaza. Extender esta mezcla en los otros tres bagels. Poner por encima la cebolla caramelizada y por último unas láminas de roastbeef. Decorar con unas hojas de berro.

Pollo satay con sésamo Angélica Heras / HF Ingredientes : 500g pechugas de pollo en tiras, 200cl leche de coco, 200g cacahuetes pelados, 3 dientes de ajo, 1 cebolla, 2 cucharadas de aceite de girasol, 1 cucharadita de canela molida, 2 cucharadas miel, medio zumo de limón, sal. Elaboración: Triturar los cacahuetes con un robot. Pelar y picar la cebolla y los ajos. Poner el ajo y la cebolla en un cazo al fuego con el aceite de girasol y saltear hasta que queden transparentes. Añadir la leche de coco, la crema de cacahuete, la miel, el zumo de limón, un poco de sal y canela molida. Remover bien. Dejar cocer a fuego suave la salsa satay durante diez minutos, o hasta que quede espesa y cremosa. Triturar con la batidora para que quede muy fina. Asar a la plancha las brochetas por las dos caras, rebozándolas previamente con sésamo.

Tostadas de jamón de pato P. ZULOAGA / I. SENTMENAT Ingredientes: cebollino, 100g jamón de pato, mantequilla, 6 rebanadas de pan de molde, remolacha, mermelada de higos, hojas de berros, brotes de alfalfa Elaboración: Primero hay que preparar el pan. Quitar el borde cuidadosamente con un cuchillo a seis rebanadas de pan de molde o mini tostas. Después dividir por la mitad cada pieza y tostar en el horno. Cuando estén calientes untar con mantequilla y la mermelada de higos, y cubrir de hojas de berros y jamón de pato. Para decorar coloca brotes de alfalfa, remolacha y cebollino picado aportando además sabor.

Nachos con queso rosa Patricia Gallego Ingredientes: 1 bolsa de nachos, queso cheddar, tomate frito, leche Elaboración: En un cazo, fundir el queso con medio vaso de leche. Cuando esté totalmente fundido, añadir la salsa de tomate y mezclar. Servir acompañado de los nachos.

Rocas de chocolate Nerea Lopez Ingredientes: 150g chocolate negro de cobertura, 150g cereales de arroz. Elaboración; Funde el chocolate en el microondas. A continuación añadir los cereales y mezclar. Verter sobre moldes de figuras de silicona y meter en la nevera. Cuando los bombones estén duros, dejar que cojan un poco de temperatura ambiente y desmordarlos.

Quesadillas Diego Lafuente Ingredientes: 150g queso cheddar, 150g queso parmesano, 150g queso manchego, 200g puré de tomate, chile chipotle, 50g aceite de oliva, perejil Elaboración: Triturar el tomate junto con el chile en una batidora. Incorporar el aceite y triturar veinte segundos más. Verter en un cuenco y añadir perejil. Distribuir el queso encima de una tortita, cubriendo bien toda la superficie. Cubrir con otra y presionar un poco ambas. Marcar la tortita en una sartén por lo dos lados. Una vez doradas, cortar cada quesadilla en cuatro porciones. Emplatar con la salsa de chile en un cuenco.

Rollitos chinos Angélica Heras / HF Ingredientes: calabacín, zanahoria, puerro, repollo, brotes de soja frescos, salsa de soja, 12 láminas de rollitos chinos, aceite de oliva, albahaca Elaboración: Cortar todas las verduras en juliana, menos los brotes de soja. Sumergir las verduras en agua hirviendo con un poco de sal unos 30 segundo. Refrescar en agua fría, escurrir y secar bien. Salpimentar al gusto. Repartir la mezcla añadiendo los brotes de soja en las láminas de rollitos y envolver. Poner en una sartén al fuego con el aceite de oliva y freir hasta dorar. Envolver los rollitos con una hoja de albahaca fresca. Servir acompañados de la salsa de soja.

Higos gratinados con queso azul Angélica Heras_HF Ingredientes: higos, queso azul, pan Elaboración: Tostar la rebana de pan. Sacar de la nevera el queso azul para que esté a temperatura ambiente. Cuando esté blandito untarlo sobre el pan. Cortar el higo en gajos o rodajas pequeñas y colocarlos sobre la tosta encima del queso. Meter el montado en el horno o en el microondas, sólo con el gratinador al máximo, hasta que el queso se funda.

Champiñones al pesto Angélica Heras_HF Ingredientes: pan tostado, tomates, queso de cabra, champiñones, salsa pesto, aceite de oliva, pimienta negra y sal madón Elaboración: Limpiar los champiñones, quitándoles el tallo, y rellenar su interior con pesto. Pintar su superficie con aceite de oliva y meterlos al horno (previamente precalentado a 180ºC), hasta que se hagan y adquieran un color un poco tostado. Montar sobre cada rebanada de pan tostado, una rodaja fina de tomate, una rueda de queso de cabra y, por último, el champiñón salpimentado coronado con salsa pesto. Para gratinarlas, mételas al horno o microondas un par de minutos hasta que se funda el queso.

Aperitivo de setas Angélica Heras_HF Ingredientes: boletus, ajos, perejil, aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta blanca molida, pan de molde Elaboración: Limpiar los boletus con un cepillo pequeño y quitarles la arena. Hacerlo suavemente para que no se rompan. Luego pasar un paño húmedo. Cortar con un cuchillo afilado los hongos en láminas muy finas. En una sartén, poner a calentar el aceite con tres o cuatro dientes de ajo enteros a fuego suave. Antes de que cojan color, bajar el fuego al mínimo y añadir las láminas de boletus. Dejar que el hongo se dore y se confite, siempre con el fuego bajo, hasta que se ablande. Salpimentar y añadir perejil picado muy fino. Servir los boletus sobre una tosta de pan no muy gruesa.

