Eugenia Osborne comparte su receta de tostadas favorita. Después de que Raquel Meroño nos enseñara a cocinar tortilla de calabaza, la hija de Bertín Osborne se anima a meterse entre fogones y comparte en sus redes sociales cómo prepara uno de sus platos estrella, ideal para aperitivo y entrante y perfecto para compartir con familia y amigos. Estas tostadas de queso crema, eneldo y pepino son fáciles de hacer y te pueden resolver una cena ligera. Eugenia, que tiene la mejor rutina para presumir de buena cara, ha compartido con sus más de 211.000 seguidores la elaboración de este plato. Necesitas pan, queso crema, eneldo, cebolla, limón y pepino. Para comenzar, picamos el eneldo y la cebolla y lo ponemos en un bol junto al queso crema. Exprimimos medio limón y añadimos el zumo a la mezcla. Mezclamos con una cuchara todos los ingredientes. Pelamos un pepino y lo cortamos en rodajas. Tostamos el pan y untamos la mezcla. Colocamos las rodajes sobre la mezcla y terminamos poniendo sobre las mismas unas ramitas de eneldo.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eugenia Osborne le da una matrícula de honor a esta receta de tostadas con queso crema, cebolla y eneldo. "Me encantan las tostadas! Y esta nueva receta que he probado me ha flipado. Al final del vídeo mi hijo me está preguntando si estaba bueno y podéis ver cómo contesto… 😅😅 a él también le gusto!! Las cantidades a ojo, cada uno tenemos gustos diferentes. #foodie #toast", escribió junto al vídeo de la elaboración. La hija de Bertín Osborne se une, con esta receta, a la moda 'foody' de las famosas que utilizan sus redes sociales para compartir sus mejores platos. Rocío Flores enseñó su lasaña; Irene Rosales, minibocados de calabacín; Ana María Aldón garbanzos con langostinos y Vicky Martín Berrocal, aguacate al horno. También hemos visto cómo Elsa Anka preparaba pasta de arroz integral; Patricia Montero, zumos detox y Lourdes Montes, pasta con berberechos.