Raquel Meroño es toda una manitas en la cocina. La actriz y regente de un chiringuito de playa, demostró sus dotes de cocinera en MasterChef Celebrity y desde entonces siempre ha querido compartir en sus redes sociales diferentes recetas con las que triunfar de una manera rápida, sencilla y sobre todo económica puesto que apenas cuenta con un puñado de ingredientes. Así ha aprovechado esta Semana Santa para quedarse en Madrid, al contrario que un gran número de famosos, para descansar explotando el turismo gastronómico y compartiendo algunas de las recetas más sencillas para la familia.

La actriz y empresaria ha compartido su receta de tortilla de calabaza, un plato que bien puede ser plato único con el que triunfar en las cenas de una forma saludable y rica y es que la calabaza tiene todos los beneficios de las verduras amarillas y naranjas. Además es perfecta para completar el menú de recetas de esta Semana Santa.

Para esta receta solo necesitamos los siguientes ingredientes: Calabaza, Huevos batidos con sal, Tomate natural o Berenjena, Rúcula, Orégano, Cayena ( opcional si te gusta el picante) y Queso rallado para fundir o Mozzarella. Con esto preparado, sigue los pasos del vídeo que te mostramos anteriormente.

De esta forma, Raquel Meroño se une a una larga lista de famosas que nos comparten recetas que no te puedes perder. Laura Matamoros enseño cómo hace mini pancakes de plátano; Patricia Montero, zumos detox y Lourdes Montes, pasta con berberechos; Además, María Castro nos contó cómo hacer rosquillas de anís; Elsa Anka, pasta de arroz integral; Irene Rosales, minibocados de calabacín; Vicky Martín Berrocal, aguacate al horno y Ana María Aldón garbanzos con langostinos.