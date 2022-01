La reina Sofía reaparece tras la separación de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina

Primeras imágenes de la reina Sofía tras el anuncio de la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. El lunes 31 de enero, el mismo día que podíamos ver a su marido, el rey Juan Carlos, durante la visita de Carlos Herrera a Abu Dabi, la madre de Felipe VI abandonaba su residencia en el recinto de La Zarzuela de Madrid para visitar el Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Sala. En un coche, cabizbaja y con mascarilla, es la primera vez que vemos a la reina Sofía tras el 'tsunami' informativo provocado por las imágenes de su yerno, Iñaki Urdangarin, paseando de la mano de Ainhoa Armentia, su compañera de trabajo. Cinco días después de las fotos, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin emitieron un comunicado para anunciar el final de su relación matrimonial.

Acompañada por un miembro de su equipo de seguridad y el chófer, la reina Sofía se mostraba seria y cabizbaja en el asiento trasero del vehículo y es que, según su círculo más cercano, la esposa del rey Juan Carlos estaría muy decepcionada con Iñaki Urdangarin "después de lo mucho que le ha protegido". "Su decepción es máxima" explicaba Paloma García Pelayo y añadía que doña Sofía estaba conmovida por la "tristeza por su hija Cristina". Mientras doña Sofía calla, su consuegra, Claire Liebaert, madre de Iñaki Urdangarin aseguró que, a pesar de la separación, su relación con la infanta Cristina seguiría siendo igual. "Estamos bien, hemos hablado. Ya está todo dicho. Ya podemos ser una familia normal", comentó.

Gtres

Precisamente, la infanta Cristina viajó a Madrid para visitar a la reina Sofía cuando ya sabía de la existencia de las imágenes de su marido, Iñaki Urdangarin, con otra mujer. La hermana de Felipe VI estuvo en el recinto de la Zarzuela junto a su progenitora entre el 18 y el 21 de enero, viernes, y desde Madrid viajó a Ginebra donde tuvo lugar una 'cumbre familiar' con Iñaki y dos de sus hijos, Miguel e Irene.

Gtres

Por su parte, el rey Juan Carlos le comentó a Carlos Herrera cómo se encontraba tras el anuncio de separación entre su hija, la infanta Cristina, e Iñaki Urdangarin, su marido durante más de 24 años y cuatro hijos en común. "Me habló de los problemas familiares que han surgido con una de sus hijas. Me dijo: '¿A qué padre no le preocupa que su hija pueda estar mejor o peor en función de desavenencias conyugales que parecen definitivas?. Dentro de unos días podré verla y podré darle un abrazo"

