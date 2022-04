La reina Letizia rescata una de sus faldas favoritas para presidir la presentación y proclamación de uno de los premios de la Fundación Princesa de Girona 2022. Tras su estancia en Reino Unido donde coincidió con Carlos de Inglaterra, la esposa de Felipe VI viajó hasta Logroño para entregar el galardón en la categoría de Social dirigido a premiar a jóvenes que, por su liderazgo y compromiso personal, hayan logrado éxitos en la creación e impulso de proyectos sociales. Durante la entrega de estos premios, la Reina ha tenido muy presente a su hija Leonor ya que llevan su nombre, Princesa de Girona.

Para este acto en Riojafórum, la esposa del rey Felipe VI tiró de fondo de armario y volvió a lucir una de sus faldas preferidas: un modelo con estampado de cuadros príncipe de Gales y bajo asimétrico de Massimo Dutti que estrenó en enero de 2019 para la inauguración de Fitur. Doña Letizia ha utilizado esta falda en multitud de ocasiones como en la inauguración del nuevo curso de Formación Profesional en octubre de 2020 o en diciembre de 2021 cuando viajó a San Sebastián para la reunión anual de los directores de centros del Instituto Cervantes pero, casi siempre que la ha lucido, le ha dado un aire nuevo gracias a las combinaciones elegidas. Repasamos la evolución de estilo de la reina Letizia.

Gtres

En Logroño, la reina Letizia combinó la falda de Massimo Dutti con una blusa blanca con lazada que también le hemos visto en otras ocasiones que le daba un toque romántico a su look. La esposa de Felipe VI eligió complementos de la firma Carolina Herrera en color marrón: una salones de ante y el bolso Mimi Doma Insignia Stachel. Para el pelo, doña Letizia optó por lucir su melena suelta con unas favorecedoras ondas. Descubre los mejores peinados de la reina Letizia.

Gtres

La fundación Princesa de Girona viaja por territorio nacional para entregar sus premios. En la mañana del 7 de abril le tocó a Logroño, donde estuvo doña Letizia, y con anterioridad, el 'Tour del Talento' pasó por Málaga y Guadalajara. La gira continuará en Palma, 26 y 27 de abril, y Girona, los días 9 y 10 de mayo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io