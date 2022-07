Leonor de Borbón fue la invitada estrella de una fiesta en Madrid. A su regreso de Gales, donde el último curso ha estudiado Primero de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College, la hija mayor del rey Felipe VI acudió con sus padres y su hermana, Sofía de Borbón, a los teatros del Canal de Madrid para asistir al espectáculo de flamenco de María Pagés el pasado 26 de junio. Luego, hemos podido verla brillar en el premios Princesa de Girona donde su look lady y su excelente discurso conquistó a todos. Pero, no solo de planes con su familia vive la Princesa de Asturias en su regreso a España tras el curso escolar. Hace unos días, Leonor acudió a una fiesta con jóvenes de su edad en Madrid en la que no estuvo acompañada por su hermana. Aunque su relación es excelente, Leonor y Sofía tienen grupos de amigos diferentes y es habitual que cada una disfrute de salidas con ellos.

La hija mayor de la reina Letizia disfrutó con amigos de su antiguo colegio, el Santa María de los Rosales, de un evento privado en un local de la capital tal y como informa 'Vanitatis'. Leonor y sus amigos no han perdido el contacto a pesar de que la joven estudia fuera y, hace unos días, decidieron alquilar un local cercano a la calle José Abascal de Madrid para disfrutar de una fiesta. Al parecer, es habitual que los jóvenes se reúnan en casas o locales y los asistentes suelen ser muy discretos sobre la presencia de la nieta del rey Juan Carlos. En esta ocasión, al parecer al personal contratado para el evento se le comunicó que iba a acudir alguien importante pero no se les di0 el nombre de la visita ilustre y se les pidió discreción.

Gtres

Los organizadores de la fiesta a la que acudió Leonor, que en los últimos meses ha experimentado un gran cambio físico, alquilaron el local y también contrataron un servicio de catering y a un DJ. El evento duró unas cuatro horas, de las 9 de la noche hasta pasada la medianoche. Al parecer, la Princesa de Asturias, que es una joven tímida y educada pero también divertida, charló, bailó y se divirtió con sus amigos disfrutando de un merecido descanso tras sus estudios en el UWC Atlantic College.

