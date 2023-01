La reina Letizia y doña Sofía han sido las piezas claves en la nueva reconciliación familiar. El funeral de Constantino de Grecia, celebrado en Atenas el pasado 16 de enero, ha dejado constancia del acercamiento entre la esposa y la madre del rey Felipe VI. Aunque el protocolo heleno no les hizo compartir banco en la catedral metropolitana como si ocurrió en el último adiós a la reina Isabel II; en la finca familiar de Tatoi, donde fueron enterrados los restos mortales de Constantino, si se pudo ver a doña Letizia muy pendiente de la esposa del rey Juan Carlos. Doña Sofía, que lloró en la ceremonia religiosa, está muy afectada por la muerte de su hermano y la Reina estuvo muy pendiente de ella y su dolor. Durante el cortejo fúnebre tras el féretro, Letizia y Sofía iban cogidas del brazo y la madre de Leonor reconfortaba a su suegra algo que también hacía don Felipe, muy pendiente de su madre y de su tía, Irene de Grecia.

Los reyes Felipe y Letizia no se separaron de doña Sofía en Tatoi mientras que eran las infantas Elena y Cristina las que estaban más pendientes del rey Juan Carlos que viajó a Grecia desde Abu Dabi para despedir al que fue su cuñado. Era la primera vez que veíamos a la familia del rey Felipe VI unida desde hacía tres años aunque faltaban Leonor y Sofía que no viajaron a Atenas. La última fue en el funeral de la infanta Pilar en enero de 2020. Al parecer, la reina Letizia y doña Sofía han sido piezas clave para esta nueva 'unión' familiar. El primer paso lo habría dado la esposa del rey Juan Carlos las pasadas Navidades cuando organizó un almuerzo familiar en su residencia de Zarzuela. Fue el 25 de diciembre cuando compartieron misa, mesa y mantel los Reyes y sus hijas; la infanta Elena con Froilán y Victoria Federica y la infanta Cristina con sus cuatro hijos. Una comida en la que los hijos y nietos de doña Sofía habrían acercado posturas. El rey Juan Carlos no viajó a España para este almuerzo pero si podría haber conectado vía videoconferencia con su familia.

Días después, ya en Atenas y tras la muerte de Constantino de Grecia, la reina Letizia demostró, con un gesto, estar más cerca de la familia de su suegra. Y es que, tras una cena familiar, escenifició su reconciliación con Marie-Chantal Miller saliendo juntas del brazo. En 2018, la esposa de Pablo de Grecia criticó el gesto de doña Letizia con la reina Sofía en la Misa de Pascua. Después, una portavoz suya le hizo llegar sus disculpas a la esposa de Felipe VI y, en la cena de Atenas que fue la primera vez que se vieron en persona, Marie-Chantal volvió a disculparse y su reconciliación quedó demostrada cogidas del brazo y compartiendo confidencias.

Todos estos gestos parecen demostrar que la unión en la familia de Felipe VI está cada día más cerca aunque don Juan Carlos siga manteniendo su residencia en Abu Dabi y parece mantener la distancia con los Reyes y sus hijas. Fue en mayo de 2022 cuando el Emérito visitó Zarzuela por última vez y compartió almuerzo con parte de su familia.