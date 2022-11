Corren nuevos tiempos en la Familia Real noruega, y es que, tras meses y meses en boca de todos por el incierto futuro de Marta Luisa, este martes se ha dado a conocer un comunicado de la institución en el que se ha anunciado que la princesa dejará sus obligaciones como miembro de la monarquía del país eslavo, pero sí mantendrá su título de princesa, según el comunicado emitido. "La princesa Marta Luisa quiere contribuir a una distinción más clara entre sus propias actividades y la conexión con la Casa Real. Por tanto, la princesa renuncia a sus funciones oficiales y no representará a la Casa Real", empiezan diciendo.



"La princesa quiere contribuir a hacer más clara la distinción entre sus actividades empresariales y su lugar en la Familia Real", continúan, y es que en reuniones entre el rey Harald y ella, habrían llegado a este acuerdo que beneficiaría a ambas partes, aunque la decisión última habría sido del monarca: "La Princesa, en consulta con Su Majestad el Rey y la familia inmediata, ha decidido que este momento no desempeñará funciones oficiales para la Casa Real", expresan. Un nivel más de 'separación' que se suma a la decisión tomada en 2019 por la propia Marta Luisa de no utilizar su título de princesa para sus relaciones comerciales y de negocios.

Unas reuniones en las que también habría tenido peso la opinión de Hakoon, hermano de ella, que quiso intervenir para evitar la salida por completo de Marta Luisa de la Familia Real. Sin embargo, las organizaciones que cuentan con el patrocinio de la princesa por su cargo se quedarían 'huérfanas', aunque desde la institución ya se ha pensado en eso y se propondrá a otros miembros de la Familia Real para suplir la salida de Marta Luisa de todas ellas.

Marta Luisa de Noruega en uno de sus últimos actos oficiales con la Familia Real Noruega, junto a los reyes de los Países Bajos Gtres

Esta decisión llega tan solo unos meses después de anunciarse la boda de Marta Luisa con su pareja, el chamán Durek Verrett, una relación cargada de polémica y que incluso ha recibido amenazas de muerte. A pesar de todo, la relación y la boda siguen adelante: él ha sido un gran apoyo durante la depresión de ella, y especialmente tras la muerte de Ari Behn, ex marido de Marta Luisa, con quien tuvo a sus tres hijas (Maud Angélica, Leah Isadora y Emma Tallulah), y con el que tenía muy buen trato a pesar de la ruptura.

Gtres

Tras el enlace, la Casa Real noruega ya ha previsto qué pasará con Durek Verret, y se seguirá el mismo protocolo que se siguió con Ari Behn en su día: "Pasará a formar parte de la Familia Real pero, siguiendo la tradición, no tendrá ningún título ni representará a la Casa Real". "La princesa Marta Luisa y Durek Verrett estarán presentes en ocasiones familiares como cumpleaños o ciertos grandes eventos deportivos en los que es tradición que la Familia Real participe junta", han añadido.