Es como si el tiempo no hubiera pasado, quién nos lo iba a decir. Veinte años después resucitan a Julián Muñoz y Maite Zaldívar, prueba evidente, clara y elocuente de cómo de revueltas están las cosas en 'el corazón'. Veinte años después, tal si fuesen actualidad y día a día. No se andan por las ramas, especialmente Maite asegurando que "perdoné a Julián en su momento, está bien perdonado, pero a Isabel Pantoja no la voy a perdonar nunca". El caso parece de locos pero ha sido exhumado a saber con qué intención. Acaso la de entretener, suponiendo que lo hará, a partir de ahora, a Julián y su gente, tan diversa, no les faltara ocupación.

Y todo esto llega veinte años más tarde, lo que hay ver para comprobar que la justicia es eterna y lenta. "Mis hijas han estado con su padre siempre. Julián nunca me pidió la separación o el divorcio –casi lo suelta entusiasmada–. Me enorgullezco de eso, creo que no es para menos", reconoce añadiendo que "tú (Pantoja) lo que hiciste fue robar a mi familia". Son las inesperadas y fuertes palabras de Maite Zaldívar al hilo del chocante caso. Con esas palabras Maite inició la promoción con la que Telecinco sorprendió. Fue un despabilador jarro de agua fría "Soy como cualquier cornuda del mundo, la última en enterarme". Habría que editarla y repartirla como si fuese el abecedario. Ahí queda la sugerencia por si alguien desea practicarla, seguirla o imponerla. Estaría bueno y nos iría bien. Serviría de lección, entre parejas rotas o a punto de serlo, esas que llegan al caso tontamente sin proponérselo ni buscarlo.

Ni olvida ni perdona. Maite aprovechó su documental ’Maldita la hora’ para cargar contra Isabel Pantoja: "Es un mal ser humano... Viniste a robar mi familia. Si no tienes familia, cómpratela..." fueron algunas de las perlas que la ex de Julián dedicó a la tonadillera. Alberto Zaldívar

Maite servirá de ejemplo, algo que nadie podía imaginar. Me quedo con que Julián Muñoz nunca pidió separación ni divorcio mientras Maite Zaldívar se coloca y destaca, tal si fuera una Isabel Pantoja que recupera terreno y primacía mientras Telecinco estira la docuserie con la versión de su ex y mientras otras familias se tiran del pelo buscando ser noticia. Aunque raramente lo consiguen porque no es tan fácil. Aunque desde lejos pueda parecerlo y algunos hasta se lo creen, incluso ante el amable y desacostumbrado gesto de Julián y Maite, muy de agradecer al ser aleccionador y digno de imitar, algo en lo que no creo por que la gente no para gaitas.

Años felices

Agencias

En 1974 Julián y Maite se casaron. Ella aportaba una hija al matrimonio, Eloísa, que Muñoz adoptó. Más tarde tuvieron otra niña, Elia que ahora lucha contra un cáncer. Montaron un restaurante en Puerto Banús, estrecharon su relación con Jesús Gil y Julián terminó siendo alcalde de Marbella.

Huracán Pantoja

María José Rasero _ HF

En 2003 Isabel Pantoja irrumpe en la vida de la pareja. Julián la contrata como imagen de Marbella y termina dejando a su familia para vivir su amor con ella. Terminaron en la cárcel (como Maite) implicados en el caso Malaya. De película.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io