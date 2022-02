El DJ ha protagonizado unas durísimas palabras hacia su madre y su hermana que le han costado muy caras

Kiko Rivera iba a entrar en 'Secret Story', pero tras su última entrevista la cadena ha tomado otra decisión

Kiko Rivera ha sido muy duro con su familia en su última entrevista, pero más complicada está siendo la situación que está viviendo a raíz de ello: por el momento se ha quedado sin su participación en la edición de anónimos de 'Secret Story', y su popularidad está descendiendo a pasos agigantados, especialmente tras haberse echado encima a presentadores y colaboradores de la cadena, como Joaquín Prat, que le conoce muy bien a él y a su familia, y precisamente por eso ha sido uno de los más duros en sus críticas al DJ.

Para muchos, las palabras del artista tirando por tierra a su familia han pasado de castaño oscuro, y Joaquín Prat ha sido muy duro con él en 'El programa de Ana Rosa', alineándose así con la familia Pantoja y dejando claro que no le parece normal lo que está haciendo Kiko con los suyos: "Las personas que tienen tanto rencor y tanto odio dentro, en el pecado llevan la penitencia". "Estas cosas que comenta Kiko, obviamente tiene todo el derecho del mundo a contarlas, pero yo las gestionaría de otra forma", apuntaba, a la vez que añadía que "al primero a quien no le viene bien es a él mismo", ha asegurado, mientras que para Bibiana Fernández las palabras de Kiko le parecen "inmorales" y debería replantearse muchas cosas: "Muchas veces, las personas que odias no se enteran, otras veces no les importa. A quien más daño haces es a ti mismo".

Kiko ha sido implacable en la revista Lecturas contando cosas que afectan directamente a su hermana ("Pegué una vez a mi hermana cuando intentó cortarse las venas", dijo sobre Isa) y desvelan detalles del complicado momento que vive su madre, Isabel Pantoja: "Si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza, y que se va a pegar un tiro si no voy, tendría que ir". "Todo lo que tiene que ver con ella me perjudica, para mí como si no existiese, no cuento con mi madre para nada", apuntaba, además de dejar claro que está preocupado por heredar la deuda millonaria de su madre: "No lo ha querido arreglar. No tiene vergüenza".

