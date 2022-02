Anabel Pantoja ha copiado a su compañera y amiga María Patiño en su nuevo retoque estético. La presentadora de Socialité quería retocarse las rodillas, pero no sabemos si esa operación la dejará para más adelante, ya que el dolor de María de ayer en 'Sálvame' era en otra zona. "Tengo el culo un poco morado", confesaba la colaboradora enseñando un poco la zona. La sevillana parece haberle cogido la idea y lo mostraba a través de sus redes sociales.

La sobrina de Isabel Pantoja está llevando una nueva vida después de separarse de Omar Sánchez, y está aprovechando para dar un cambio a su imagen. La influencer se ha hecho un nuevo tratamiento de radiofrecuencia con efecto 'push up' tanto en los muslos como en los glúteos. Tirando de un clásico posado, la colaboradora de 'Sálvame' ha colgado una foto en su Instagram mostrando los resultados de su intervención estética.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Instagram

La cosa no queda aquí, y es que a parte del espectacular posado, lo curioso de la fotografía es que su aún marido pero ex pareja Omar Sánchez le ha escrito un ingenioso comentario. "Está guapo el Buda", escribía el canario acompañado de un emoticono guiñando un ojo.

Parece que la colaboradora está como el perro del hortelano: ¡ni come ni deja comer!, ya que a sus compañeros de programa les dejaba bien claro que no quiere que Omar empiece otra relación. En concreto hablaban de la amistad que existe entre el surfista y Alexia Rivas. "No quiero que esté con ella", gritaba la sevillana.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io