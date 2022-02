Michael Costello se enamoró de Ana Rivera, el personaje que interpretaba Paula Echevarría en la exitosa serie Velvet. Después de pensárselo varias veces, y animado por los compañeros que trabajaban con él en su marca homónima, Michael decidió escribir a Paula a través de Instagram proponiéndole vestir alguno de sus diseños. Ella no conocía su trabajo, pero cuando investigó su perfil, no lo dudó ni un segundo. De eso hace ya cuatro años, pero esta es la primera vez que se conocen en persona con la revista Harper’s BAZAAR como inductora y anfitriona. Juntos hablan de cómo Paula le inspira y ama la moda, y ella reflexiona sobre su vida y el cuerpo de la mujer.



Costello vive en Los Ángeles (la suya es una de las firmas más sonadas en las alfombras rojas) y la pandemia no ha ayudado a que pudieran encontrarse antes. Gracias a Harper’s BAZAAR han podido, por fin, reunirse en Madrid. “Pensaba que Paula era más bajita”, confiesa el diseñador, quien lleva todo este tiempo haciéndole vestidos a medida contando únicamente con un puñado de medidas que la asturiana le dio por WhatsApp. «Lo más curioso es que jamás he tenido que mandarle nada de vuelta para que me lo arregle. Siempre lo ha clavado”, apunta Paula.

Tanto le marcó el personaje de Ana Rivera en Velvet -“Me pareció fuerte e independiente y creo que Paula le dio un poder de lo más inspirador”- que confiesa que ella es uno de los hitos en su carrera, una de las personas a las que más ilusión le ha hecho vestir. “Me dicen: ‘¿No es Beyoncé?’. Y la adoro, pero es que Paula me ha inspirado tanto viendo su serie que llegar a tener esta relación con ella es un sueño”.

Félix Valiente

“Paula sabe lo que le gusta y lo que no, y no tiene miedo a arriesgar. Es la musa perfecta para alguien como yo. Adora la moda y el diseño, y eso se nota porque se fija en los detalles, sabe cuándo algo está bien hecho, lo valora… Y no todas las celebrities se preocupan por eso”, la aplaude Michael.

La actriz asturiana se dio a conocer por la interpretación y aunque muchos puedan achacar su relación con la moda a un exitoso blog en la cabecera ELLE mostrando sus estilismos y a redes como Instagram, lo cierto es que le viene de cuna. Su madre era modista, como el personaje de Velvet del que se prendó Costello. “Me crie entre patrones, con mi madre midiéndome, cortando tejidos y probándome, ajustando con alfileres”, recuerda.

A sus 44 años ha sido madre por segunda vez y la transformación de su cuerpo en este tiempo, la ha puesto, una vez más, en el ojo del huracán. “Cuando adelgacé de más en una etapa personal mala y de estrés, tuve muchos comentarios negativos y dolorosos; sin embargo, cuando engordé por dejar de fumar, recibí muchos piropos, así que hay un cambio de percepción. Pero seguimos igual de mal en el sentido de que el cuerpo de la mujer pueda ser juzgado de semejante manera”, explica. “Ser mujer no es fácil. No lo ha sido nunca. Pero tampoco hay nada más bello. La propia palabra, ‘mujer’, es poderosa. Y, a pesar de todo, no me cambiaría jamás por un hombre, te lo aseguro”, concluye.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io