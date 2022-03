Joaquín Prat se caracteriza por su gran naturalidad y por no dudar en decir siempre lo que piensa. Una actitud que ha provocado que se convierta en uno de los presentadores más queridos. En 'El Programa de Ana Rosa' le hemos podido ver tanto enfadado con algunos de sus compañeros por la actitud que estaban teniendo en plató hasta 'mojándose' sobre temas de actualidad como la guerra de Rocío Flores y Rocío Carrasco. Ahora, el periodista no ha podido evitar mostrar la gran sorpresa que se ha llevado mientras daba una noticia.

El presentador estaba dando paso a un vídeo con el que anunciaban el nuevo programa de Nagore Robles que se emitirá hoy en 'Cuatro' a las 20:30. De esta forma, Joaquín Prat ha descubierto que terminará antes de trabajar, y es que esa hora estaba ocupada por el programa que él presenta en la cadena, llamado 'Cuatro al día'. "¿Entonces hoy acabo antes de trabajar? ¡Qué alegría!", ha indicado sin poder disimular lo feliz que se siente por la noticia.

Joaquín Prat ha terminado lanzándose a dar palmas de la alegría que sentía confesándole a sus compañeros que se acababa de enterar que hoy podrá regresar antes a casa. Sin duda, una feliz noticia que ha provocado, incluso, que se le escape alguna que otra palabrota, y no es para menos, ya que entre 'El Programa de Ana Rosa' y el de 'Cuatro al día' tiene que pasar muchas horas en el trabajo.

De esta forma, el programa de Nagore Robles, llamado 'Baila conmigo', se estrena esta tarde 'quitándole' parte del tiempo a 'Cuatro al día'. Por su parte, la presentadora está muy feliz con este nuevo proyecto en el que Lucía Sánchez y Álvaro Boix, tratarán de conocer el amor en una mansión de lujo.

