El divorcio de Almudena Cid y Christian Gálvez nos pilló a todos por sorpresa. Después de 15 años de relación (11 de ellos casados), y tras mostrarse siempre súper unidos en cada aparición pública, la noticia fue difícil de digerir, pero parece que la cosa ha ido de manera muy civilizada entre ellos, aunque haya habido alguna polémica por el camino. Precisamente Christian, por su floreciente relación con Patricia Pardo, tenía más 'prisa' en oficializar la separación, pero ahora nos hemos visto, tal y como se ha dado cuenta 'Semana', que Almudena sigue muy presente en un lugar muy personal del presentador: su página web oficial.

Christian Gálvez lleva con mucho mimo su portal, donde recoge todas las novedades profesionales que protagoniza, como sus apariciones en prensa, sus campañas publicitarias, sus trabajos en televisión, los lanzamientos de sus libros o sus participaciones en presentaciones y congresos... y entre todas las noticias recogidas en su web, aún aparecen algunas protagonizadas junto a Almudena.

También es de destacar que, por el momento, Patricia Pardo no aparece en ninguna publicación, aunque de momento no ha protagonizado ningún acto profesional junto a ella. De hecho, los dos están siendo muy discretos con su relación (aunque se han dejado ver juntos por las calles de Madrid) y, por ahora, ni siquiera han compartido publicaciones juntos en las redes sociales, aunque sí han hecho referencia a su nueva relación, como la que hizo Christian en Instagram el pasado febrero:

A diferencia de Christian, la gimnasta olímpica aún conserva sus fotos en Instagram junto a él. El presentador, sin embargo, las ha archivado todas para que no se vean.

El divorcio de Christian y Almudena, como decimos, está siendo de lo más civilizado, al menos de puertas para afuera, y se sabe que han llegado a un acuerdo económico muy beneficioso para ambos, pero sobre todo para ella, y es que, aunque estaban casados en régimen de separación de bienes, él ha querido ser generoso con ella y cederle algunas cosas en el reparto, según publicaba el portal Jaleos.

