Este verano va a ser el más especial para Lidia Torrent. La modelo y su pareja Jaime Astrain, están esperando a su primer hijo y no pueden estar más emocionados con la noticia. La pareja comenzó a salir tras la ruptura de la camarera de 'First Dates' con Matías Roure y ahora a su relación se une un pequeño integrante que les hará la vida una locura feliz. La propia presentadora fue la que anunció el embarazo a través de sus redes sociales y también reveló el sexo de su bebé. Lidia Torrent y Jaime Astrain están esperando una niña y le pondrán el nombre de su madre, Elsa."Si hubiera sido niño nos gustaba Jaime, como se llama mi pareja. Era algo que nos gustaba a los dos, no era por tradición".

En su última publicación de Instagram, La copresentadora de 'First Dates' ha mostrado su barriguita mientras desconecta y descansa en un espectacular hotel en Cádiz. Playa, descanso, buena comida... eso es de lo que están disfrutando la pareja en tierras gaditana. "Gracias siempre por cuidarnos y arroparnos tan bien", escribía la modelo refiriéndose al hotel Barceló en donde está descansando estos días.

Elsa Anka, madre de la joven está totalmente involucrada con la llegada del bebé yendo incluso a hacer compras con su hija y su yerno. "Estamos muy contentos. Abrazar a un nuevo miembro de la familia es una dicha, una bendición", comentaba la presentadora con una gran sonrisa en la cara.

