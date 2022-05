Diego Matamoros ha recuperado su vida y su rutina desde el susto de salud que se llevó hace unas semanas, y ahora ha acudido al estreno de la temporada 4 de 'Stranger Things', donde además de ir con su novia y coincidir con su ex, Estela Grande, el influencer, empresario e hijo de Kiko Matamoros ha querido hablar animadamente con la Prensa sobre la noticia del momento: la ruptura su hermana, Laura Matamoros, con su chico, Benji Aparicio, después de que saltaran los rumores de crisis de pareja sólo unas semanas atrás.

Diego ha reconocido que ya sabía la noticia, pero que desconocía cuándo lo iban a hacer oficial, y le ha pillado por sorpresa la pregunta: "Llevo todo el día con mil cosas mías y no me he metido en ningún lado. Les deseo lo mejor a cada uno y cuando no funciona la relación es mejor acabarla, y de la mejor manera posible", ha dicho, antes de dejar claro que el fin de la relación ha sido bastante amistoso, pero recuerda que "lo que tienen que hacer es cuidar la relación con sus hijos".

Diego Matamoros y Estela Grande coincidieron en el estreno de la cuarta temporada de ’Stranger Thngs’ Gtres

Esta ruptura parece ya la definitiva, aunque la pareja ya había roto en otras ocasiones. La última vez fue antes de saberse que Laura estaba embarazada de su segundo hijo, y tan sólo unas semanas después volvieron para intentarlo de nuevo. Cinco meses después de volver a ser padres, han roto de nuevo. Y es que a pesar de que han luchado por su relación, definitivamente parece que no están hechos el uno para el otro.

Diego Matamoros valora el concurso de su padre en 'Supervivientes'

Pocos Matamoros quedan ya por ir a concursar a 'Supervivientes', y el patriarca de la familia ha sido el último en sumarse a la aventura en esta edición de 2022. Kiko lo está dando todo, y eso le ha provocado algún que otro accidente, por los que su familia se ha preocupado bastante, pero todo ello, el hambre, el frío y la falta de energías no han supuesto impedimentos para que Kiko siga luchando, algo que Diego le reconoce a su padre: "Me alegro de que estén conociendo a otro Kiko, y le veo muy bien, creo que va a sorprender y le va a venir bien el concurso", ha dicho, antes de asegurar que le ve en la final: "Le he dicho que tiene que llegar, ya como una cosa de familia".

¿Boda e hijos entre Kiko y Marta?

La familia de Kiko no ha puesto en ningún momento ninguna pega a la relación del colaborador con su chica, ni siquiera por la gran diferencia de edad que les separa. De hecho, a Diego no le importaría tener un hermanito o asistir a la boda de su padre: "Yo ya lo he dicho, no habría ningún problema, espero que sean felices y si es un niño, pues un niño; y si es solo casarse, pues muy bien" ha dicho tajante.

