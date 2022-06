Belén Esteban tiene mucho tiempo libre desde su fatídico accidente en 'Sálvame' el pasado mes de abril, en el que se rompió la tibia y el peroné y tuvo que ser operada en una complicada operación. Por eso, en plena recuperación, que le está costando prácticamente la salud mental, la colaboradora no puede hacer mucho más que ver la tele y estar con el móvil, y precisamente con su móvil ha sido como se ha pronunciado públicamente (a través de Instagram) sobre Anabel Pantoja y sus relaciones con Omar Sánchez y Yulen Pereira.

Siempre que puede, Belén aprovecha para mostrar su apoyo en redes a su amiga, a la que quiere casi como a una hija, y cada vez que sale nominada no faltan sus mensajes para pedir votos: "Hay que salvar a mi gordi", suele escribir a sus seguidores. Sin embargo, parece que las relaciones de Anabel siempre van a estar por delante de su concurso en 'Supervivientes', y es que entre su ruptura con Omar, la entrevista de éste en el 'Deluxe', el 'romance'/amistad que se trae con Yulen en Honduras y la reactivación de los rumores de una posible relación con el hermano de un conocido torero, Belén ha pedido que todo eso no empañe el concurso de la sobrina de la tonadillera.

Belén Esteban Instagram

"Se puede ver a mi gordi, Anabel Pantoja, como concursante de 'Supervivientes'. No como si está liada con uno o con otro. Gracias", ha pedido Belén a través de sus historias de Instagram, empeñada en que se valore el concurso de su amiga y no tanto su vida amorosa.

Belén está teniendo una recuperación complicada tras su intervención. Sí es cierto que su marido, Miguel Marcos, no se ha despegado de ella, pero no lo está pasando bien está muy agobiada: "No me he hecho una fractura, me he hecho un fracturón. Me he jorobado el pie. Me han puesto 20 tornillos y 2 placas y soy diabética. No ha sido fácil. No lo estoy pasando bien. Hoy he ido al médico y no puedo apoyar el pie entre 3 y 8 semanas. Y luego necesito rehabilitación. El problema no está en que me he roto la tibia y el peroné, sino que también ha habido desplazamientos. Es más complicado", contó en declaraciones a 'Sálvame' por teléfono.

