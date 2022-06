Dicen que empezar con los retoques estéticos es como las pipas: una vez que empiezas, ya no puedes parar, y a muchas de nuestras famosas les está pasando. ¿La última? Julia Janeiro, que si hace unos meses sorprendía a todos acudiendo a una clínica para hacerse un aumento de pecho, ahora que por fin hemos dicho adiós a las mascarillas y empieza el veranito y todos vamos enseñando más 'carne', ha decidido hacerse otro retoquito, esta vez mucho más sutil, del que apenas nos habríamos dado cuenta si no fuera porque ella misma lo ha revelado en su cuenta de Instagram.

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha visto a bien hacerse nada menos que un aumento de labios. Lejos de hacerse algo súper llamativo, lo que ha preferido es un cambio bastante imperceptible, que armoniza mucho más su boca, volviéndola mucho más jugosa y equilibrada, porque lo que ha conseguido con las infiltraciones de ácido hialurónico es hacer sus labios mucho más armónicos.

Julia Janeiro Instagram

"No puedo estar más contenta con el resultado", ha dicho la joven, que a sus 19 años recién cumplidos ha visto en las clínicas estéticas un a vía para dejar de ver esos pequeños desperfectos que, sin duda, todos nos vemos en el espejo, aunque está claro que nosotros mismos le damos más importancia de la que le dan los demás. Eso sí, si a ella le sirve para verse mejor, más guapa y estar más feliz con su físico (a pesar de que a su corta edad no le hace falta apenas nada para estar guapa)... ¡adelante! Como decimos, la diferencia es muy sutil y se puede comparar con esta imagen que subió el pasado 3 de junio:

Julia se operó el pecho en octubre

Antes de que finalizara el pasado año, Julia quiso acabar con otro de sus complejos: el pecho. Una operación que muchas otras famosas españolas se han realizado también y que está a la orden del día, con la que ella está la mar de feliz y seguro que su novio, el futbolista Tommy Rossi, también.

