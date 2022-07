Jaime Lorente no está teniendo una buena semana después de haber sufrido un accidente laboral. El actor de 'La casa de papel' ha informado a sus más de 14 millones de seguidores en Instagram que había sufrido un percance durante su último rodaje que ha acabado con su córnea rajada. Sin dudarlo, Lorente ha mostrado la imagen de cómo tiene su ojo tras el incidente, donde se puede ver que su pupila izquierda está mucho más dilatada que la derecha, además de mostrar el ojo algo hinchado y amoratado.

Este tipo de problemas de salud se producen cuando un objeto afilado y/o a gran velocidad impacta contra el ojo. El procedimiento a seguir suele ser una operación, a veces incluso varias dependiendo de la gravedad, y aunque esperamos todos que con eso sea suficiente, hay veces que incluso se puede perder la visión parcial o total del ojo.

Jaime tenía varios proyectos pendientes que ha tenido que cancelar, como su aparición en el festival de música Holika que está teniendo lugar en Calahorra (La Rioja) desde el 29 de junio hasta el 2 de julio, pero su agencia ha publicado un comunicado en el que se confirma que el accidente ha sido laboral y que los médicos le han recomendado reposo, lo que hace imposible que el joven, de 30 años, se persone en el festival.

El actor, que acaba de ser padre de una niña junto a una compañera de trabajo del set de grabación, debe ahora hacer frente a este problema que se le presenta ante sus ojos, nunca mejor dicho. Aún así, se lo ha tomado con humor al hacer una recomendación obvia a sus seguidores: "Os recomiendo que no os rajéis la córnea nunca, chavales", mientras que en otra historia de Instagram escribía "Mejor era pelear". Este escueto mensaje seguramente se refiera a que hace unos meses se comprometió con el youtuber Ibai Llanos a participar en un torneo de lucha con otros rostros conocidos para su programa 'La mejor velada del año 2', pero tras encontrarse algunos problemas contractuales todo eso quedó en el aire, ya que por contrato de grabación de un nuevo proyecto no podía poner en peligro su integridad física, según explicó el propio Ibai. Ironías de la vida, se la ha jugado igual en esta grabación y ha acabado con un serio problema ocular.

