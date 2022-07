claudia osborne y josé entrecanales abandonan el hospital con su hija micaela en brazos

La familia Osborne está de enhorabuena. La hija de Bertín Osborne, Claudia, ha dado la bienvenida a su primera hija, Micaela. Y parece que todo ha ido sobre ruedas, ya que en menos de 48 horas, Claudia Osborne ya ha recibido el alta tras dar a luz a su primera hija. La hija del presentador y su marido, José Entrecanales, han abandonado la clínica Ruber Internacional de Madrid hoy con su bebé en brazos. Después de recibir la visita de sus familiares y de Fabiola Martínez, el matrimonio abandonaba de lo más feliz el centro hospitalario con mascarillas.

Con los nervios propios de unos padres primerizos, la escritora y su marido han abandonado la clínica con su hija en brazos, sin separar un instante los ojos de la pequeña Micaela, Claudia era la que montaba a la pequeña en la sillita en lo que va a ser su primer trayecto en coche, el que la llevará desde las afueras de la capital hasta el centro de Madrid, donde Claudia y José Entrecanales comparten hogar con su teckel y ahora lo harán con su primera hija.

Claudia, con un look de lo más boho y centrada en su pequeña, ha tenido tiempo para saludar a la prensa con una inmensa sonrisa a través del asiento trasero del coche, donde saludaba con la mano. El feliz papá tampoco se ha quedado atrás y ha dedicado a los fotógrafos la más grande las sonrisas.

Ahora, llegan a su hogar donde nada volverá a ser lo mismo y donde se enfrentan al mayor reto de sus vidas al haberse convertido en padres primerizos. Una etapa muy especial que se produce después de que en octubre de 2021 decidiesen darse el 'sí, quiero'. Para el presentador, esta es ya su séptima nieta, pues en abuelo ya de Juan, Tristan y Sandra, fruto del matrimonio de Eugenia Ortiz con el empresario Juan Melgarejo. Mientras que Santiago y los mellizos Fausto y Valentina nacieron de la unión de Alejandra Ortiz con Joaquín Buendía Martín.

Lo cierto es que al principio del embarazo no llegó a pasarlo del todo bien debido a los típicos síntomas propios de la gestación. Sin embargo, poco a poco comenzó a encontrarse mucho mejor desvelando que no ha tenido ningún antojo e incluso durante estos meses le hemos podido ver muy feliz debutando en televisión junto a su padre. Ahora, comienza esta nueva aventura como madre primeriza rodeada de sus seres queridos.

