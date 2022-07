Álvaro Muñoz Escassi ha acudido junto a su pareja, María Jose Suárez, a la celebración del I Desfile Woman Ibiza. Un evento al que también han acudido otros rostros conocidos como su ex pareja, Sonia Ferrer, que ha asistido acompañada de su chico, Sergio. Sin duda, una coincidencia que ellos parecen haber llevado muy bien a pesar de que ella ya comentó que "no tenía relación" de ningún tipo con el jinete, dejando claro que "no era su amigo".

Durante el desfile ambos se han mostrado muy cómplices y cariñosos con sus respectivas parejas. Lo cierto es que Sonia Ferrer no puede estar más feliz junto a su chico,Sergio Fontecha, el inspector de la Policía Nacional que ha conquistado su corazón, y es que ya quedan muy pocos días para que la pareja se dé el esperado 'sí, quiero'. Una boda que llevan organizando desde hace tiempo y sobre la que no han dudado en desvelar algunos detalles a través de sus redes sociales como cuál ha sido el menú escogido o algunos detalles de su vestido de novia.

Gtres

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi también parece estar viviendo un buen momento a nivel sentimental desde que salió a la luz su relación con María José Suárez. Lo cierto es que la pareja intenta ser discreta con su vida privada. Sin embargo, durante este tiempo hemos podido ver cómo el jinete no ha dudado en acompañar a su chica a diferentes actos públicos para mostrarle su apoyo, como cuando presentó su última colección o juró bandera.

Gtres

Ahora, ambos han vuelto a toparse con su pasado reencontrándose con sus respectivas parejas en un acto donde se les pudo ver muy cerca pero a la vez muy lejos, y es que se les vio a cada uno por su lado.

